El titular de la Divisional Profesional desmintió que haya responsabilidad alguna por parte de la APF en todo el novelesco tema con el colombiano.

"Error nuestro no fue. Nosotros contratamos a un técnico que iba cumplir su compromiso, un técnico de primer nivel como Osorio", dijo Carlos a Deportes UNO.

Indicó asimismo que "habrá tenido sus complicaciones familiares, personales y no pudo cumplir su compromiso", pero no negó que esta situación estaba latente.

"Se veía venir por las complicaciones que tenía. Creo que es lo mejor para buscar con tiempo la contratación de un nuevo entrenador", aseveró.

De los detalles del contrato explicó mínimamente que "siempre dijo que quería dirigir a Colombia. Hicimos un precontrato que si en un tiempo determinado no se lo llamaba, él iba dirigir la selección paraguaya".

Insistió en que el desenlace y la historia en sí no fue culpa de la APF. "No pensábamos que la contratación de un técnico se iba convertir en una extensa novela. Lastimosamente ocurrió, no por causa nuestra, no porque nosotros quisimos", indicó.