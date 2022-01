El serbio Novak Djokovic, ha cometido un error al llenar el documento de ingreso a Australia, pues no especifica que ha recibido una exención médica para entrar al país

El serbio Novak Djokovic, que este martes recibió una exención médica para disputar el Abierto de Australia, se encuentra retenido en la frontera del oceánico por problemas en su visado. El número uno del mundo ha cometido un error al rellenar su visado, al no especificar que ha recibido una exención médica para entrar al país, según publicaron medios australianos.

Este no es el único problema al que se enfrenta el tenista serbio, puesto que existen dudas en el gobierno de Victoria, el estado en el que se disputa el torneo, sobre las causas médicas por las que ha recibido una exención.

Djokovic alegó haber contraído el coronavirus en los últimos meses para supuestamente no vacunarse y poder recibir esta exención, que se ha concedido a un grupo muy reducido de tenistas. Según datos de la ATP, prácticamente el 100% de los primeros 100 tenistas del mundo han recibido ya las dos dosis de la vacuna, que era requisito imprescindible para entrar a Australia.