El ex arquero de la Albirroja miró para atrás y recordó la polémica decisión que cambió su carrera y su vida. A su entender, su cariño hacia Cerro Porteño sigue intacto y lo suyo fue con la directiva de aquel entonces.

“Fueron lapsos que pasaron, el cariño está siempre (para Cerro Porteño). Nací ahí, crecí ahí y mi salida se dio por temas con la dirigencia y la gente no sabe lo que pasó. Quedé como el malo. Luego fui a Olimpia y se dio lo del título”, comentó hoy en charla con Futgol 970.

Pasado pisado. Diego enfoca su presente en el Sportivo Luqueño, club que le recibió con los brazos abiertos y cuyos hinchas le impresionan por el fervor que el tienen a sus colores.

“Desde que entras a la ciudad está toda pintada de azul y amarillo. Te quedas un rato parado ahí y también te pintan. Es un club para explotar, es un club increíble pero lastimosamente no se ponen de acuerdo y pasan estas cosas (crisis dirigencial)”, afirmó.

Sobre su futuro, Barreto no sabe exactamente qué esperar con la pandemia aún latente. Sin embargo, sus fichas están puestas en la formación de nuevos valores. "Todavía no pensé en retirarme del fútbol. Yo me siento bien ahora. Estoy con el proyecto de ver una academia para arqueros, después que pase todo esto veremos”, reveló.

Por último, indicó que su hermano Edgar, que juega en la Sampdoria de Italia, ya superó el coronavirus y vuelve de a poco a los entrenamientos. “Él destaca como aquí en Paraguay la ciudadanía toma conciencia, el uso de los tapabocas y demás precauciones, destaca bastante eso”, sentenció.