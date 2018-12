Fue precisamente esa última prueba el fin para el mellizo, quien reunió a la prensa esta tarde para comunicar su decisión.

"Creo que esta decisión es lo mejor para Boca Juniors. Agradezco a los jugadores, porque el trabajo que hicimos se vio a través de ellos", dijo.

Guillermo ofreció la conferencia junto con el presidente Daniel Angelici, al que extendió los agradecimientos por sostener el proceso.

"Asimismo le doy las gracias al hincha, por cómo me trató en estos tres años más allá de perder o ganar", indicó.

Contó que "fueron increíbles y no sólo conmigo sino con mi familia misma. Por encima del dolor de no ganar la Copa Libertadores, me voy tranquilo de haber dejado todo", refirió.

El cargo queda vacante desde ahora y se aguarda que para la pretemporada del año que entra se confirme al sucesor.