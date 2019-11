Cerro Porteño rechazó hoy el envío de unos 2.000 boletos.

En este sentido, la institución azulgrana denuncia una violación por parte de su eterno rival del trato al que llegaron antes de aquel clásico que se disputó en la Nueva Olla.

El club franjeado asegura que de las 3.000 entradas acordadas, 1.000 ya fueron agotadas por los cerristas en una primera fase de la venta, por lo que los 2.000 son nada más que los sobrantes de su propio lote.

Mientras tanto, y a espera de una solución, la gerencia comercial de Cerro no autorizará la venta en su sede y ni en ninguna otra boca.

En respuesta, Olimpia anunció que si Cerro no habilita la entrada a más tardar este mediodía, liberará la venta de esas 2.000 boletas en Ticketea.

Olimpia recibirá a Cerro Porteño en Para Uno el próximo 24 de noviembre en el que será el cuarto y último clásico de la temporada.

#CerroPorteño



El personal de Ticketea confirma Gerente Comercial del club @marcelobauza4 que Olimpia envió solamente 2.000 entradas



El acuerdo no se cumple, aún no se van a vender por ello. Olimpia no está cumpliendo con lo firmado!@Futgol970py pic.twitter.com/BdXDiiGHpp

— Pedro Torres Insfrán (@PepiTorres17) November 11, 2019