Michael Platini, luego de ser arrestado y sometido a un interrogatorio extenso aseguró a la prensa que no tiene nada que ver con las acusaciones de supuesto amaño para ceder a Catar la organización de la Copa del año 2022.

"Es doloroso todo esto. Fui puesto bajo custodia cuando sólo debía presentarme libremente", explicó brevemente a la salida del interrogatorio.

Michel Platini está sospechado de haber participado de reuniones secretas con el ex presidente de Francia Nicolas Sarkozy y el jeque qatarí Bin Hammam.

Supuestamente, este último habría pagado una coima de 780 millones de euros para conseguir ser sede del Mundial del 2022, algo negado por Platini.

"Siempre me sentí sereno, porque me encuentro completamente ajeno a cualquier negociado", afirmó el ex vice presidente de la FIFA en a era Joseph Blatter.

"Ha sido una detención injusta y muy desproporcionada. Se hizo mucho ruido por nada", indicó a su vez el abogado del ex jugador William Bourdon.

Añadió que "este es para nosotros un caso terminado" y que sólo lo interrogaron por otras cuestiones". Michel Platini formaría parte de una red de corrupción privada y tráfico de influencias.