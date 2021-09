Con un balonazo desde afuera del área, Martínez abatió al buen portero Wuilker Fariñez cuando se jugaban seis minutos de la primera mitad.

El argentino nacionalizado paraguayo se refirió a las sensaciones que le deja esta experiencia de ser autor de un gol con la Albirroja.

“El gol de hoy fue un premio al esfuerzo y a partir de ahora queda seguir peleando sin bajar los brazos”, indicó hoy en rueda de prensa el lateral de River Plate.

Admitió que en un momento del encuentro, Venezuela pasó a tomar el control de las acciones, pero asegura que nunca perdieron la concentración y que eso fue clave.

“Mantuvimos el foco en atacar, que fue lo que trabajamos en la semana. El equipo está creciendo, ahora espero que podamos seguir consolidándonos”, significó.

Añadió que “siempre dijimos que sea el rival que sea intentaremos sacar resultados y ganar. No importa quién esté en frente. Hoy, esta victoria nos ayuda con miras al futuro”, manifestó.

Entre otras cosas, Martínez valoró el cariño que le muestra la gente por su trabajo. “​Trato de tomarlo con calma. Si escucho buenos comentarios los tomo con calma, no me vuelvo loco”, dijo sereno y con perfil bajo.

También enfatizó sobre opiniones de periodistas argentinos que criticaron su decisión de jugar por Paraguay.

“Yo tomé la decisión correcta. Me siento feliz, al igual que mi familia. No fue fácil pero decidí bien y me siento contento por eso”, indicó.