La continuidad de Víctor Bernay al frente de la dirección técnica de Cerro Porteño no está asegurada. La directiva del club se ocupará del asunto una vez terminada la temporada.

Ariel Martínez aseguró a Radio Primero de Marzo que cuando concluya el campeonato, la directiva consensuará la decisión al respecto.

Víctor Bernay asumió la dirección técnica tras la salida del argentino Miguel Angel Russo. Como mínimo se quedará hasta que termine el Clausura.

La especulación se abrió tras la humillante derrota en el clásico, partido en el que Olimpia ganó 4-2 en el Manuel Ferreira. Ese tropiezo habría significado su condena.

No obstante, hasta el momento no existe nada respecto al futuro del plantel de cara al 2020, año en que Cerro compite en la Libertadores, premio consuelo al no tener chances de acceder al título.

Entre otras cosas, Martínez adelantó que para la temporada que viene, el club solicitará ser local todo el año en su estadio.