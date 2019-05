En primer turno superó al portugués Joao Sousa 6-4 y 6-3 por la segunda ronda, después batió al croata Borna Coric en tres mangas.

A este se le impuso 2-6, 6-4 y 7-6 (9-7) y en reconocimiento a su excelente estado físico, la concurrencia en pleno lo ovacionó al terminar el match.

Ahora, el suizo de 37 años accede a la ronda de Cuartos de Final, donde lo aguardará el griego Stefanos Tsitsipas, que derrotó al italiano Fabio Fognini 6-4 y 6-3.

Double, done! @rogerfederer saves 2 MPs and battles past Borna Coric 2-6 6-4 7-6(7) to reach the quarter-finals at #ibi19 pic.twitter.com/KqaXazPrZm