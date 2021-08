Courtois, de 29 años, alcanzó un acuerdo para extender su vinculación y desarrollar toda su carrera en el Real Madrid, equipo del que se ha convertido en referente, titular indiscutible y uno de los pilares tanto con Zinedine Zidane como en el regreso del entrenador italiano Carlo Ancelotti.

Cómo han pasado los años. Todavía recuerdo la primera vez que entré al estadio Bernabéu. El ambiente en los vestuarios. El sonido de los seguidores animando desde las gradas. Tres años después, me complace anunciar la extensión de mi contrato con el Real Madrid hasta 2026", anunció Courtois en su web.

"Mi familia y amigos me preguntaron recientemente dónde me gustaría jugar en los próximos años. Mi respuesta sigue siendo la misma hoy que cuando era pequeño: Real Madrid. Sumar dos años más con la mejor camiseta del mundo hace que el sueño de la infancia sea aún más dulce. Me encanta formar parte del Real Madrid. Es una bendición ampliar mi familia en casa con una nueva en el campo", añadió.