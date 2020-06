El exdelantero no se mordió la lengua a la hora de contar su experiencia. No tiene miedo de las críticas, pero sabe que lo suyo puede servir a que jóvenes figuras no tomen sus mismas decisiones.

“Reconozco que por indisciplina no llegué a más en mi carrera. A veces el pasado a uno le condena, porque se habla mucho de uno, que por estar tomando en la esquina ya te tratan de borracho”, disparó el campeón con Luqueño hoy en charla con Futgol.

Su libertinaje era tal que en épocas de alta competencia se daba el gusto de jugar fútbol con los amigos y darle duro al trago. "Soy cervecero, en la cancha del barrio nos juntábamos entre 8 por ahí y jugábamos piky voley. Después tomábamos cerveza y comíamos choricitos con los muchachos, peor a veces no podía porque tenía que concentrar los viernes. En épocas de vacaciones solíamos estar hasta las 02:00", contó.

Su carrera iba en franco ascenso luego de aquel título con el club auriazul en 2007, pero no tuvo el compromiso necesario para sostener su nivel, ni aún cuando le llamaron a la selección paraguaya, donde llegó a marcar un gol en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

Sobre el punto, Wanchope reveló que “quemó” con el entonces seleccionador Gerardo Tata Martino por impuntual, y no por la bebida, como en ese momento se especuló. “Llegué dos horas después de la hora establecida por el Profe (Gerardo Martino) y eso me costó mi paso por la Selección. Sabíamos cómo era él, no fue por estar tomando ni nada, recuerdo que se me había descompuesto el auto”, afirmó.

Hoy día, Wanchope Ayala administra lo que ganó en su buena época, aunque asume que debió controlarse. “Lastimosamente malgasté mucho dinero. Uno conoce varias amigas, como dicen por ahí, pero ahora uno debe saber economizar y valorar lo que se tiene. No me quejo, vivo bien. Mi familia está bien”, explicó.

“Yo me arrepiento ahora de haber hecho eso y por ahora les inculco a los jóvenes que no hagan lo mismo”, zanjó.