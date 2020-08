Por Gonzalo Cáceres - @gonzatepes

Su inconfundible look llama la atención de propios y extraños. El personaje en que se basó el ‘Viejo Decano’ del eterno Caló. Es él, don Pedro Santiago Godoy.

Afable y de nobles formas, este padre de siete hijos, abuelo de 16, y recientemente estrenado como bisabuelo, se hace un tiempo en su labor diaria para atender a Deportes HOY.

“Voy a la cancha desde los nueve años, primero con mi papá y parientes, luego con los amigos. Ahí me enamoré de mi Olimpia”, comenzó diciendo el popular ‘Super Pitín’.

Socio vitalicio, lleva tantos años tras el club de sus amores que en Para Uno ya lo consideran parte del mobiliario. “Llego (a la cancha) y ya me dejan pasar. Tengo mi carnet, pero ni me piden. A veces me cruzo con (Pedro) Balotta (vicepresidente de Olimpia) y me da para mi coca. Así pues es cuando te portás bien, todos te aprecian, todos te quieren. A mí me aprecian mucho, yo nunca le molesté a nadie. Ellos (dirigentes) no quieren luego que pague mi entrada”.

Don Pedro recorrió cada rincón donde se presentó el conjunto franjeado en los últimos 58 años. La final de las Copas Libertadores de 1979,1989, 1990, 1991, 2002 y 2013, más aquella final por la Intercontinental del 79. Nadie le contó, él lo vivió en carne propia. “Yo era caramelero (en la final del 79). Luego para la revancha (ante Boca Juniors) nos fuimos (a Buenos Aires) en combi. Inolvidable fue. Otra vez, tenía 100 dólares para mi pasaje (revancha con Colo Colo en el 91), y me fui a la agencia de viajes y así le tiré”, contó.

Episodios que rememora con un tono especial, como tratándose de un viejo amor, de aquellos sentimientos que sobreviven al paso del tiempo, sellados en el alma; listos para alegrar, o afligir.

Guarda en su memoria los episodios más gloriosos del Olimpia, así como el amargo sabor de aquella “dolorosa” década de sequía. “¡Ndi! Una vez recuerdo que perdimos 5-0 con Cerro, (Jorge) Achucarro se cansó de hacer goles. Esa vez no quería saber más nada, quería salir nomás de ahí. ¡Pero sin violencia!”.

Con toda su experiencia a cuestas, Pitín se animó a echar mano a la polémica y lanzó el que él considera el mejor jugador que vio vestir la casaca franjeada. “Raúl Vicente Amarilla, sin dudas. Porque tenía todo: talento y gol, y porque me regaló para mi camiseta ¡ja! (risas). Pero estaba Gabriel (‘Loco’ González) también. Ese le hacía sonreír hasta a los adversarios”, alegó.

COVID-19

A sabiendas de la situación generada por la pandemia, don Pedro, así como tantos otros trabajadores, simplemente no puede darse el lujo de parar. Le dedica todo su tiempo a la lomiteria que tiene sobre la calle General Santos, a metros de la Avenida Fernando de la Mora, rubro que le mantiene a flote económicamente.

“Hay movimiento. Algo, pero hay. Está difícil el tema, pero hay que luchar”.

El coronavirus no solo perjudicó su negocio, sino también su actividad preferida: acompañar al Olimpia. En este punto, don Pedro hace un llamado a guardar la calma y entender que las medidas de contingencia tiene su razón de ser “por nuestro bien”. “Una lástima (no poder ir a los estadios), pero hay que respetar. Por la enfermedad, está jodido. ¡Gracias a Dios tenemos los canales!”, sentenció.

VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Don Pedro es testigo de una época lejana donde el respeto y la decencia podían más que el tóxico fanatismo que nubla la mente de jóvenes, atletas y dirigentes y no concibe más que penosos incidentes, y víctimas.

Con su característico outfit (casaca de 1990, jeans y corona) y su bandera -enaltecida por el lema “No a la violencia”, recuerda que el fútbol no es más que un juego, un juego por el que los insensatos tergiversan valores y están dispuestos a “dar la vida” o agredir “por los colores”.

“Antes nos íbamos todos juntos, hinchas de diferentes equipos. Todos juntos en un camión de carga, entrábamos juntos a la cancha. Naranja lo que te tiraban los perros, si tenías tu bandera. Pero eso nomás era. Nada de peleas, nada de violencia”, cuenta.

Pero, y como preludio de la oscura época que era de venir, sin ocultar su tristeza, recordó la ocasión en que fue atacado por una turba cerrista. “Yo tenía mi bandera, no sabía que iba a ser así. Tuve que salir a decir en la radio que era hincha normal”, lamentó. Fue un incidente aislado, a su decir. De allí en más no volvió a suceder. “Una vez me subí en un 15 llenito de cerristas. Y no hubo nada. Nos sacábamos fotos y eso. Les decía que se cuiden, que no se peleen. Les dije que ‘hay que llegar a casa’”.

Han pasado años y la pasión no cambia. Pitin espera superar este difícil momento y volver a los estadios, tras el gran amor de su vida. “El día que digan ‘vengan todos a la cancha’, voy a ir. Si Dios quiere. Voy a estar en las canchas hasta que Dios diga basta”.

“¡No a la violencia! ¡No a la violencia! Y voy a decir una vez más ¡No a la violencia!”, zanjó.