Si bien la misma Confederación Sudamericana de Fútbol ratificó a Santiago como capital elegida para la primera final única de la Copa Libertadores de América, dicha ratificación no goza de una plenitud total.

A la reafirmación del ente sudamericano se agregó el de la Secretaría Nacional de Deportes de Chile, que en palabras de su ministra Cecilia Pérez está capacitada para acompañar al desarrollo del encuentro entre Flamengo y River Plate.

No obstante, la tensión sigue latente en la capital chilena y la Conmebol no se decide a dar un viro en beneficio del espectáculo, arriesgándose a que el encuentro acuse alguna situación que no garantice la seguridad de la final.

El compromiso se debería jugar en el Nacional de Santiago el día 23 de este mes. Sin embargo vuelve a recrudecer por lo bajo pero con fuerza la opción de mudar de fecha y sede.

En ese sentido, rumores hablan de una eventualidad orientada para el 30 de noviembre y sería en el estadio de Cerro Porteño, el de mejor infraestructura para partidos de ese fuste.

Perú y Colombia están asimismo a la pesca de alguna suerte, países que mostraron interés en albergar el partido que decidirá al campeón de la Copa.