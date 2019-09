El exseleccionador de la Albirroja habló poco durante la ceremonia y prefirió ceder la palabra y echar manos a la obra.

En este sentido, Chiqui admitió que “no era la primera vez que había un interés” del club tricolor en contar con sus servicios y que en esta oportunidad “el tiempo se dio”.

“Queremos hacer el mejor de los trabajos para ubicar a la Academia en el lugar donde se merece estar. Vamos a hacer respetar el mote del club”, afirmó el estratega.

Arce adelantó que mañana el equipo será dirigido por Hugo Caballero en el lance correspondiente a la Copa Paraguay, quedando su debut para este fin de semana por la novena fecha del torneo Clausura.

“Hay un trabajo que se vino haciendo con el profe Hugo y vamos a respetar”, señaló.

El nuevo cuerpo técnico se compone por Francisco Arce (DT), Blas Cristaldo (AT), Julio Enciso (AT), Osvaldo Cohener (AT), Edgar Bogado (AT), Francisco Núñez (PF), Nicolás Aiello (PF) y Waldemar Chena (PA).

“Nosotros queremos que los futbolistas se dediquen a trabajar y el resto nosotros nos encargaremos de dar las herramientas necesarias”, sentenció.