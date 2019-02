El mediocampista recibió todo el ‘cariño’ del público azulgrana cuando le tocó ingresar a la formación franjeada.

En este sentido, Rojas indicó que tuvo sentimientos encontrados al jugar contra sus excompañeros y contra la hinchada que le respaldó las últimas temporadas.

“Fue muy especial el clásico para mi, estuve cuatro años en Cerro, pero me concentré mucho en el partido, mi primer clásico con Cerro contra Olimpia también fue muy especial, es muy lindo jugar clásicos”, dijo hoy en charla con radio La Unión.

Explicó que, a su entender, la doble amarilla y consecuente expulsión para el argentino Pachi Carrizo sí correspondía.

“Realmente sentí que me tocó Carrizo, en cámara lenta por ahí no se ve que me toca, pero yo sentí el contacto y me desequilibró. Fue una jugada rápida, sabía que llegaba primero a la pelota, él no está acostumbrado a marcar y cuando llega tarde queda muy en evidencia”, contó.

Manifestó sentirse “muy tranquilo” por la cordial relación que mantiene con el plantel de Cerro Porteño y “algunos directivos” con los que pudo intercambiar palabras ayer.

Rojas, que se mantiene a la expectativa en el banco de Olimpia, indicó que “sabía que venía a pelear el puesto” y por ello “hay que saber aprovechar los momentos”.

“Uno siempre quiere jugar, pero tengo que ganarme el puesto. Cuando me toque ser titular, voy a dejar todo en la cancha”, sentenció.