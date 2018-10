El arquero Arístides Florentín, que le tapó un penal a Juan Vieyra ayer para el triunfo de Trindense ante Nacional, y que valió la clasificación a cuartos de final, contó lo que acontece con el plantel en meses sin presupuesto.

Comentó que tanto él como sus compañeros saben lo que implica seguir en competencia ya que el presidente Alberto Brisco fue frontal y sincero con respecto al tema dinero.

“(Brisco) cumplió con nosotros en la Intermedia. Él nos dijo que no había presupuesto (para Copa Paraguay), pero nos está pagando premios”, soltó hoy en charla con Futgol 970.

“No es lo mismo entrenar y no jugar, nosotros no andamos jugando, no tenemos ritmo de competencia y nos cuesta”, alegó.

Los auriazules saben que seguir en la Copa Paraguay es por puro honor deportivo ya que no cierran los números para pretender una retribución acorde al caso.

Explicó que la diferencia salarial con la Primera División es tan notoria como los meses que cobran, o que pueden no cobrar. “Algunos jugadores te cobran 6 o 7 meses, otros con suerte cobran 10 meses, hay que ver la forma que se pueda cobrar todo el año”, lamentó.

El portero adelantó que tras finalizar la Copa Paraguay irá a jugar en las ligas del interior para salvar su fin de año, teniendo en cuenta que el torneo de la Intermedia retorna recién en marzo de 2019.

“En el interior pagan Gs. 500 mil por presentación, si vas a los entrenamientos por ahí te pagan el combustible”, zanjó.

Trinidense espera rival. Medirá por un lugar en las semifinales al vencedor entre Sportivo Luqueño y 3 de Febrero, que se enfrentan la próxima semana en Villarrica.