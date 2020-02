“Esto fue paso a paso. Comenzaron a darnos oportunidades para dirigir en Intermedia, Primera C y Copa Paraguay”, cuenta la nutricionista y árbitro a Conmebol.

Zulma estará como cuarto juez en el compromiso entre River Plate de Uruguay y Atlético Grau de Perú, esta semana en juego de revancha.

La paraguaya afirma que “la motivación fue romper las barreras trabajando” y que en cierto momento, la escasez de mujeres en el referato la desanimó un poco.

“Éramos muy pocas las que abrazamos esta profesión, pero eso no me hizo rendir. Todo lo contrario, me dio más fuerzas”, asegura.

Quiñónez ya tiene protagonismo en el campeonato paraguayo con cierta regularidad de designaciones. Ahora escala a la plataforma continental.

“Focalizando un objetivo yo creo que todo es más posible. No tenemos que limitar nuestra mente”, asevera.

Su presencia se dará este martes en Montevideo. Es junto a la brasileña Edina Alves una de las mujeres que se inserta con pasos firmes en un espacio hasta hace poco exclusivo para hombres.