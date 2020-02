“El defensor del pueblo” titula el diario Olé de Argentina sobre el zaguero paraguayo salido de Concepción para Dos Bocas, de donde fue a la gran urbe futbolística del vecino país.

Robert anda teniendo regularidad y oportunidades como titular en el esquema de Marcelo Gallardo. No hay pelota que la de por perdida y a como de lugar la saca y reinicia el juego.

Su entereza es reconocida y ponderada. Y proviniendo de gente exigente como los argentinos en materia de fútbol, los halagos son bien puestos y a la justa medida.

“No por nada los hinchas de River ya lo adoptaron como propio”, asegura el referido medio de prensa argentino, que le dedica unas buenas líneas con conceptos elogiosos.

Asegura que “desde que se le abrió la puerta de la titularidad comandó la defensa. Mostró ser tiempista y jamás perdió la concentración”.

“En los cinco partidos jugados en este año, el ex Guaraní no recibió ninguna tarjeta amarilla y eso se debe a que no necesitó imponerse desde la rudeza. Lo suyo viene siendo la sutileza. Es el defensor de la gente”, afirma.

Y no es tampoco la primera vez que resaltan su sencillez tanto dentro y fuera de la cancha. Resaltan sus códigos como el de no usar la camiseta por encima del pantaloncito y no ostentar lujos, prefiriendo la tranquilidad de la siembra familiar en su natal ciudad.

“El tipo es un distinto, de eso no queda ninguna duda. Por empezar, es fácil divisarlo dentro de la cancha no por el color llamativo y extravagante de sus botines sino por el simple hecho de que es uno de los pocos (o el único) jugadores del fútbol argentino que llevan la camiseta dentro del pantalón durante los 90’”, menciona el artículo.

Valora el material que Robert “se diferencia del resto básicamente por su simpleza: mientras muchos de sus compañeros eligen disfrutar de las vacaciones en destinos turísticos paradisíacos, él aprovecha el descanso para ir a visitar a sus padres en Concepción, en su Paraguay natal, y pasar el día entre tereré y ayudando en los quehaceres de la chacra y la despensa familiar”.

Si así lo consideran en un mercado grande como lo es la Argentina, para Eduardo Berizzo no deberían quedar dudas a la hora de convocarlo a la selección.

Argentina es una referencia para cualquier currículum profesional. Y Rojas viene sobresaliendo. Más méritos que le dediquen páginas completas por su gran condición no hay y es el momento ideal para ser un pilar en el circuito albirrojo.