En la ocasión, el Pte. de la Asociación de Juntas de Saneamiento del Ybytyruzu, don Mario Ruíz, dio a conocer los retos, debilidades, fortalezas y acciones futuras de la Asociación, tales como la implementación de un sistema de facturación a nivel nacional, la informatización del sistema de cobros de tarifa y un plan de negocios para brindar servicios eficientes a todos los asociados.

Además, tuvo lugar la presentación de la obra teatral ¨Peteĩ Jey¨ -herramienta del enfoque Arte Social para el Cambio de ComportamientoTM (SABC), del proyecto Y Kuaa.

“Acá el problema ya no es fuentes de financiamiento, sino que crecimos, y estamos con las puertas abiertas para seguir aportando en favor de las comunidades” aseguró el Intendente de Independencia, Francisco Arnaldo Chávez.

Posteriormente, Carla Torreani, gerente de Gestión Sostenible del Agua de la Fundación Moisés Bertoni (FMB), compartió los resultados del proyecto Y Kuaa a la fecha, tales como la entrega de 35 sistemas de agua potable en comunidades rurales por parte de SENASA, financiados por el Programa PAYSRI del BID y fondos de la Cooperación Española; al igual que el apoyo en fortalecimiento en más de 40 Juntas de Saneamiento, a través de capacitaciones en temas técnicos y administrativos por parte de la FMB, entre otros.

“Trabajamos con toda la comunidad a través del Arte Social para el Cambio del Comportamiento, con obras de teatro, talleres lúdicos y artísticos con jóvenes y docentes agentes de cambio, y con todos los usuarios de las comunidades beneficiarias, movilizando hacia cambios de comportamiento relacionados con la sostenibilidad de los sistemas construidos y con hábitos de higiene” agregó.

EL VALOR DEL AGUA. “La inversión está hecha, pero ustedes son los únicos que pueden mantenerla en el tiempo, haciendo entender que esto es parte de una vida saludable” refirió la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Florencia Attademo-Hirt. En tanto, el Embajador de España en Paraguay, Javier Hernández Peña, puntualizó en la importancia del componente social. “La responsabilidad social es fundamental para que se den los frutos que todos queremos, el progreso y el bien de todas las comunidades paraguayas”, dijo.

Finalmente, el Viceministro de Salud, Julio Rolón Vicioso, destacó la importancia de edificar un modelo de país a través del trabajo conjunto y la valorización del agua. “Así se construye un país, orientados a que sea el agua, un derecho humano, un factor que nos una y nos permita entender que más allá de nuestras diferencias personales lo fundamental es nuestra vida, y esa vida depende del agua. El agua es tan fundamental como respirar”.

El acto de cierre de actividades del 2019 fue promovido por el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), la Fundación Moisés Bertoni y la Asociación de Juntas de Saneamiento del Ybytyryzu, en el marco del proyecto Y Kuaa, parte del programa regional Lazos de Agua.

PETEĨ JEY constituye una de las intervenciones que forman parte del enfoque Arte Social para el Cambio del ComportamientoTM (SABC, por sus siglas en inglés), por medio del cual se trabaja con toda la comunidad sobre comportamientos relacionados a hábitos de higiene, así como a la calidad y sostenibilidad de los servicios que prestan las Juntas de Saneamiento. Esta historia en particular aborda la importancia del pago de tarifa por el servicio de agua potable, para el desarrollo de las comunidades.

ACERCA DEL PROYECTO Y KUAA. El Proyecto de promoción de cambios de comportamiento y fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento en Paraguay: Y Kuaa (saberes del agua, en guaraní) es la iniciativa del Programa Lazos de Agua en Paraguay. Y Kuaa, que cuenta además con el financiamiento de BID Lab, el Programa de Reducción de Pobreza del Fondo Especial de Japón del BID, y la Cooperación Española, se lleva adelante desde agosto de 2017 y continúa hasta diciembre de 2020.

Lazos de Agua, de One DropTM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), The Coca-Cola Foundation y Fundación FEMSA, es un programa regional que busca garantizar la calidad y sostenibilidad de las inversiones en agua potable y saneamiento, gracias a su modelo A·B·C para la SostenibilidadTM: A (Acceso a infraestructura), B (Behavior Change, cambio de comportamiento en inglés), C (Capital: mejorar el mercado que provee al sector)