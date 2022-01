Lourdes María Rossana Pino, de 22 años, tras terminar sus estudios secundarios fue a trabajar a la empresa de ropas Whaaldren, donde su tío era el gerente, por eso era una persona de confianza que se desempeña en el departamento de publicidad, pero también manejaba el dinero que se depositaba cada lunes en un banco de plaza.

Fue así que el lunes 26 de julio de 1993, Lourdes tenía que depositar G. 12 millones en efectivo y G. 65 millones en cheques en el banco Real, ubicado en Estrella casi Chile, de Asunción. A eso de las 9:00 ella salió en compañía del chofer Carlos Paiva, de la empresa ubicada en Mayor Argüello casi General Santos, en el barrio San Vicente, con rumbo al centro.

Pasaron las horas y los empleados no regresaban a la oficina, en ésa época no ocupa teléfonos celulares, por lo que se esperaba que Lourdes y Carlos regresen. Pasado el mediodía solo el chofer volvió a la empresa y contó que llevó a la joven empleada hasta el banco, pero como no había lugar para estacionar, coordinó con ella que iba a dar unas vueltas mientras hacía el depósito. Pero Paiva dijo que Lourdes no salió y que él esperó por, hasta que decidió regresar.

Lourdes Pino, se fugó con el dinero, esa fue la primera y más fuerte hipótesis. La policía comenzó a buscar a la joven, mientras también investigaban a Carlos Paiva, quien fue la última persona que estuvo con la empleada.

Macabro hallazgo

Carlos Paiva, fue interrogado varias veces por los policías y si bien el hombre nunca se quebró, a los investigadores algo no les cerraba en la historia del chofer. Tampoco era muy creíble que una joven de 22 años se fugue con G. 12 millones, que para la época era mucha plata no era suficiente para poder vivir por más de un par de meses. Los checks la misma mañana de la desaparición ya fueron anulados y nunca nadie se presentó a querer cobrarlos.

Mientras la policía hacía su trabajo, el motel Regios, de Lambaré, comenzaba a tener algunos inconvenientes con sus clientes, quienes se quejaban de un mal olor en la habitación Nº 9.

El jueves 29 de julio de 1993, el mal olor en la habitación del motel se volvió insostenible y la pareja que estaba ahí pidió rápidamente ser cambiada a otra pieza. Fue entonces que un equipo de limpieza entró al lugar para solucionar el problema. Cuando una de las limpiadoras iba a cambiar las sábanas de la cama sintió un fuerte hedor. Se procedió a levantar el colchón y en eso un susto mayúsculo se apoderó de las mujeres, quienes vieron en el hueco de la cama un cadáver.

Se llamó a la policía y en cuestión de minutos se pudo confirmar que ese cuerpo en avanzado estado de putrefacción era el de Lourdes Pino. La joven estaba vestida con su pantalón azul y su tricota marrón, tal como hacía tres días salió rumbo al banco. El médico forense con una simple inspección ocular ya vio que tenía marcas en el cuello. Luego se confirmó con una autopsia que la joven murió estrangulada.

Se ordenó la captura de Carlos Paiva, quien fue inmediatamente llevado al departamento de Investigaciones de Delitos, para ser nuevamente interrogado. En esta ocasión Carlos ya no pudo seguir con su mentira y confesó el crimen.

Es más, junto con los policías fue hasta el Cerro Lambaré donde les mostró el sitio donde tiró los cheques, la cartera de Lourdes y otras cosas más tras haberla matado.

La nueva versión del hecho daba cuenta que Carlos Paiva, al mando de una camioneta Nissan, subió a Lourdes Pino en la mañana del 26 de julio, tomaron la avenida Félix Bogado e iban conversando y en un momento dado el chofer le tocó la pierna a su compañera de trabajo, tal vez creyendo que ella le correspondería, pero fue totalmente lo contrario, la muchacha le recriminó el hecho e incluso dijo que le iba a comunicar lo ocurrido a su tío. Eso hizo cambiar los planes al chofer, quien no quería que el incidente se conociera, pero tomó la peor decisión de todas.

Paiva, siguió conduciendo hasta que entró a la avenida Novena donde de pronto se detuvo, la camioneta paró. El chofer abrió el capot y se puso a revisar algo en el motor.

Mientras tanto Lourdes seguía en el asiento del acompañante esperando seguir camino, pero en un momento dado Paiva le dice que va a buscar un cable para hacer arrancar el vehículo. Carlos va al asiento trasero de la camioneta se pone detrás de la muchacha y en un descuido con el cable del acople estranguló a su víctima hasta matarla. Volvió a tomar el volante del rodado y enfiló hacía la zona de Itá Enramada, donde entró en el primer motel que vio, Regios.

Entró a la habitación Nº 9, estuvo un rato largo en el sitio, bajó el cadáver de Lourdes, pidió algo de tomar y decidió ocultar el cuerpo en el hueco de la cama. Luego pagó la cuenta y se fue nuevamente hasta la empresa Whaaldren, donde contó que llevó a la joven hasta el banco y que nunca más la vio salir.

Carlos Paiva en 1995 fue condenado a 25 años (la pena máxima en esa época) por la muerte de Lourdes Pino, fue encerrado en la cárcel de Tacumbú, donde por su buen comportamiento años después fue designado como mozo de la dirección del penal. Durante el día cumplía con esas funciones y luego pasaba a su celda a dormir.

El indulto

Justamente por su buen comportamiento es que el 6 de enero de 2010 el entonces presidente Fernando Lugo indultó a unos 20 presos, entre ellos estaba Carlos Paiva quien cumplía 17 años de su condena de 25. La noticia causó revuelo e indignación en la sociedad, ya que el crimen de Paiva fue muy grave y le faltaban unos ocho años más de encierro, cuando ya fue beneficiado con la libertad.

Como sucede casi siempre, cuando Carlos Paiva fue detenido y enviado preso, su familia lo abandonó. Contaban que tenía esposa e hijos, pero los mismos ya no lo visitaban, incluso la mujer formó otra familia. Dentro del penal el chofer era una persona de poco hablar, siempre estaba callado y apenas se reía.

Cuando salió en libertad su hermano Vicente Paiva fue el que le tendió una mano, lo llevó a vivir con él en su casa ubicada en el barrio Monseñor Bogarín, de Mariano Roque Alonso.

Carlos no tenía trabajo, por su pasado, era casi imposible que alguien lo vuelva a contratar, entonces vivía de la caridad del hermano. Esa situación, más las otras de estar solo, olvidado por su familia, calaron en él y poco a poco se volvió más retraído. La soledad y la depresión lo iban consumiendo rápidamente, fue así que el 28 de mayo de 2010 a cinco meses de recuperar su libertad Carlos Paiva se suicidó.

Javier, el hermano, relató a la policía que a eso del mediodía llamó a Carlos para almorzar, pero no le respond, fue hasta su habitación abrió la puerta y lo encontró colgado de una de las vigas del techo.