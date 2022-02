Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

El consumo de drogas es una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo, sin hacer distinción de edad, sexo, religión, condición económica o estatus social. En todos los casos, siempre termina quebrando familias y destruyendo vidas.

Al hablar de adicciones necesariamente se debe abordar el aspecto de cómo lidiar con una persona adicta. Este punto es clave, puesto que casi siempre existen dificultades para encarar a alguien que, por culpa de las drogas, sufre una dependencia extrema que lo hace estar fuera de sí.

Cuando esto ocurre, la familia debe asumir la aceptación de la enfermedad de ese ser querido y a partir de allí iniciar la búsqueda de personas u organizaciones que puedan brindarle ayuda para salir de esa crisis.

Alicia, quien trabaja como servidora de la Confraternidad Nar-Anon (Narcóticos Anónimos) Región Paraguay, explica que el primer paso debe partir de la familia o del grupo de allegados del adicto al admitir que “son impotentes ante la adicción ajena” y luego aceptar que son ellos quienes primero necesitan de ayuda. “Debo tomar conciencia que me está afectando y me está enfermando”.

Una vez que empiecen a participar de las reuniones de autoayuda para comprender mejor cómo encarar la situación, entonces tendrán la posibilidad de ir logrando un cambio de actitud que contribuya a que la persona quiera salir de su adicción, indicó.

Sobre este punto, sostiene que cuando el enfermo no acepta ir a las reuniones de recuperación, igual la familia o los allegados deben seguir participando para saber cómo manejar el problema y qué actitudes son las más adecuadas.

“Querer forzar al adicto o insistirle será peor, la mejor manera de ayudarlo es cambiando de actitud, porque la persona tiende a negarse más”, enfatiza esta voluntaria de Nar-Anon. Por ello, se debe generar un entorno amigable, que no juzga ni critica sino que apoya. El enfermo es quien luego tiene que estar dispuesto a aceptar su recuperación y recibir ayuda de forma voluntaria, sin ser obligado.

Igualmente, la familia o los amigos le deben dejar en claro que si no pone de su parte para seguir un proceso de recuperación ya no podrán ayudarlo y que por eso deberán hacerse a un lado, esto con el fin de que pueda entrar en razón, aunque a la vez también se le debe decir que cuando necesite ayuda ellos serán los primeros en estar ahí.

“El enfermo es responsable de su recuperación pero su entorno puede promover ese deseo para que quiera recuperarse”, manifestó Alicia, quien trabaja desde hace varios años en el acompañamiento y asesoramiento de familias de personas adictas.

La misma enfatizó que “si estamos intoxicados emocionalmente, no le ayudamos al enfermo y potenciamos la enfermedad”, por lo que también se deberá reconocer que esa situación les está afectando como personas cercanas al adicto y que por ello deben recibir la misma contención.

“Solos no vamos a salir de esto, eso tenemos que aceptar, es algo que supera la limitación humana de la enfermedad y de la persona que convive”, indicó. Asimismo, recordó que la familia debe saber que de por sí no podrá cambiar a su ser querido, por lo que debe entregarlo a un “ser superior” que puede ser Dios o inclusive el mismo grupo de autoayuda.

Finalmente, Alicia recuerda que la adicción es una enfermedad que no se cura y el hecho de que el adicto hoy no esté consumiendo drogas no garantiza que no lo haga mañana, dado que las recaídas también son parte del proceso. Por ello, es importante contar con la preparación necesaria para poder lidiar con ese escenario y así acompañar al ser querido enfermo.

Los interesados en recibir asesoramiento e información pueden contactar al número de WhatsApp 0991 712 175 o a través de las redes sociales como @NarAnonParaguay. Se garantiza una absoluta confidencialidad.