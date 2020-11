Por Gonzalo Cáceres - @gonzatepes

En todas las crisis vividas -a lo largo de la historia- han existido aquellos que se han hundido y los que han salido a flote. La pandemia golpeó a las empresas y dejó sin trabajo a muchas personas, quienes -por consecuentes razones- se ven obligados a buscar nuevos rumbos, a reinventarse, pese a que suene fuerte -y hasta antipático- plantearlo.

Para cambiar de rutinas hace falta tiempo, pero también esa voluntad que solo se posee cuando somos conscientes de que debemos cambiar. Reinventarse no sólo consiste en creer en cosas en las que antes no se creía, sino en tener otros comportamientos, cambiar de actitud.

Así lo atestigua Robin Glitz, quien es el fundador, cocinero, repartidor, cajero y brand manager de ‘Pickles El Gringo’, una empresa nacida de entre las circunstancias excepcionales planteadas por el COVID-19 y cuya visibilidad se hace cada vez más pujante en las redes sociales.

“COMENCÉ CON UNA OLLA Y LEÑA”

“Comencé con una olla, mis ingredientes y leña. Debajo del mango. Ahí cocinando totalmente artesanal, pero siempre con cuidado, con todas las medidas. Así fue como empezó todo”, comenzó diciendo el joven luqueño.

Para Robin el negocio de los picantes estaba latente hace un tiempo, aunque priorizó en su momento el “sueldo seguro”. “Todo comenzó en el año 2016. Mi hermana tenía su negocio de picantes y yo era su cocinero, el que preparaba los productos. Y su negocio no pudo surgir; entonces, igual comencé a preparar mi propio picante y salía a colocar… le vendía a los amigos, a los copetines, bares, restaurantes, lomiterías y eso”, contó.

LA PANDEMIA

Ni lo veía venir, jamás imaginó que lo que arrancó como un “extra” tomaría un lugar central en su economía. “Cuando llegó la pandemia, se dio el tema de la reducción (de personal) y todo eso. Estaba en una empresa grande y me desvincularon. Me quedé sin trabajo, no me dieron muchas vueltas y me dejaron ahí sin saber qué hacer”, recordó.

Pero, como dice el grandioso Serrat, “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

“Entonces, estando en casa un día, en plena fase cero (de las medidas de contingencia), no podía salir ni a la despensa, entonces estaba pensando ‘¿Qué es lo que hago bien?’, ¿Qué es lo que sé hacer?’, dije”. Ahí, en esa calurosa tarde nació ‘Pickles El Gringo’.

Quienes se reinventan suelen ser también aquellos que localizan el control de su vida dentro de ellos mismos, los que piensan ‘yo puedo hacer algo y tengo cierto control’. Lo opuesto es la gente que dice ‘que sea lo que Dios quiera’. El que pone el control de su vida fuera de sí mismo tiene más dificultad para reinventarse o para superar las situaciones.

El principal problema de las personas que quieren emprender es que no están lo suficientemente preparadas y no saben ni por dónde empezar, cómo organizarse o la forma de proyectarse.

Es así que Robin dio el siguiente paso. Se enfrentó a la titánica misión de formar su clientela. Y lo hizo a la vieja usanza. “Salí a recorrer, a ofrecer mi producto puerta por puerta. Con paciencia, me cansé de golpear puertas”, hasta que “descubrí que era más fácil encontrar ferias donde concurría mucha gente”.





“La de Fortis fue mi primera feria. Después ya estuvo en dos sucursales del mismo super. Y ahí, hablando y hablando, me hice de contactos y conseguí más espacios, más ferias y más ventas. Ahí di el salto, prácticamente”.

El creciente número de ventas hizo posible que Robin reinvierta en el negocio y expanda su oferta: picante casero, mermelada de ají (dulce y picante), pasta de morrón y ají y ajos asados. Picante de chile habanero y piña asados, y picada jardinera (pickle clásico) y más, ‘Pickles El Gringo’ no se detiene y se diversifica.





“Estamos viendo para conseguir una cocina industrial, es el próximo paso. También queremos agilizar un poco la esterilización de los envases, porque si hacés bien pues lleva su tiempo, hay que cuidar todos esos detalles para cuidar la higiene y el producto”, explicó.

“NO PERDÍA NADA PROBANDO”

“Dudé muchísimo, pero muchísimo, para dedicarme 100% a esto. Lo que me inspiró fue decirme a mí mismo que no perdía nada probando. Es algo que sé hacer, que me gusta hacer, que quiero hacer. Le digo a la gente que no se pierde nada, que intente, que se anime. Las oportunidades hay que crearlas y hacer que sucedan, porque estando en la zona de confort… así es muy difícil que las cosas cambien”, sentenció.





PD: La cosa marcha tan bien que Robin no se plantea -de momento- volver a los horarios de oficina. Al momento de la elaboración de este artículo, rechazó una oferta laboral -vender para otra marca- y se centra en impulsar su producto.