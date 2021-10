Los Peirano no solo manejaban bancos en Paraguay, sino que también tenían negocios en Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. En Uruguay los Bancos Montevideo y la Caja Obrera, que estaban bajo el menejo de los Peirano fueron desfalcados en el 2002 y ocasionaron pérdidas a los ahorristas por más de US $ 800 millones. Pero la justicia del Uruguay, no fue tan complaciente como la paraguaya que poco hizo para resarcir los daños que causaron a muchas familias y dejó que todos estén prófugos por más de dos décadas.

En Uruguay se le abrieron procesos a Juan Peirano, ya sus hijos José Dante y Jorge, por el millonario desfalco y fueron detenidos en el 2002. Es más, el patriarca Juan Peirano, un año después de su detención, murió en la cárcel a la espera de un juicio. Juan Periamo Basso, huyó a los Estados Unidos, pero igual fue extraditado en el 2008 y sometido a otro proceso

En el 2013 la justicia uruguaya condenó a José, Dante y Jorge Peirano a penas de 6 y 9 años de prisión por la quiebra del Banco Montevideo en el 2002.

Ahora José Peirano cumplió con su condena y como había pedido de extradición de la justicia paraguaya, al quedar libre, se lo volvió a detener y se inició el trámite para hacer efectiva su venida al país y ser juzgado por la quiebra del Banco Alemán.

Peirano se allanó al pedido de extradición y ayer sábado debía arribar a Asunción sin embargo el juzgado Penal del 23 Turno de Montevideo recibió un pedido de extradición de la justicia Argentina contra Peirano y suspendió la entrega del prófugo a Paraguay hasta que se analice el nuevo requerimiento .

Lo que la justicia uruguaya debe hacer es ver qué país, Paraguay o Argentina, tiene prioridad en el pedido de extradición y obrar en consecuencia.

Los bancos de los Peirano

Los tentáculos de los Peirano se extendieron por toda Sudamérica prácticamente, ya que no solo tenían bancos en Paraguay y Uruguay, también eran propietarios de empresas bancarias en Chile y Brasil, así como eran dueños de varias cadenas de supermercados en la Argentina. Si bien todavía no se conocen los detalles del pedido de la justicia de Argentina, se presume que debería ver con supermercados y bancos, quebrados.

Aunque también se habla que cuando los Peirano desfalcaron los bancos de Paraguay y Uruguay para hacer desaparecer y ocultar el patrimonio de estas entidades enviaron gran parte de sus activos a bancos en las Islas Caimán y de la Argentina, que también eran al parecer de su propiedad .

Juan Peirano y José Peirano, fueron procesados ​​por la justicia paraguaya en el 2002 por los delitos de lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis. Sin embargo Juan Peirano, ya falleció por lo que todas las causas en su contra ya no corren, pero sí contra el hijo, quien debe ser remitido al Paraguay.

En el 2002 el Banco Central del Paraguay (BCP) al intervenir el Banco Alemán confirmó que el desfalco superó los US $ 19 millones. Lo que ocurrió en esa ocasión fue que los Peirano colocaron el dinero en tres cuentas en el exterior y fueron utilizados como garantía para obtener créditos destinados al pago de adornistas de un banco argentino.