La circuncisión es una de las intervenciones quirúrgicas más antiguas del mundo, llevándose a cabo desde hace ya 4.500 años en el pueblo judío por motivos religiosos. También se emplea esta técnica por motivos médicos, ya que algunos hombres padecen problemas como la fimosis, una condición en la que el orificio del prepucio no es lo suficientemente grande como para tapar el glande, lo que ocasiona relaciones sexuales dolorosas y problemas de higiene.

La parafimosis es otra de las condiciones que conlleva una circuncisión, en esta situación solo se presentan molestias durante la penetración o masturbación. En ambos casos la circuncisión favorece de forma importante el sexo, eliminando el dolor y las molestias en el hombre, y conduciéndolo a relaciones sexuales más plenas.

El Dr. Gustavo Codas, Urólogo y Andrólogo, describió en contacto con nuestro medio, que la circuncisión consiste en extirpar la piel (prepucio) que cubre la cabeza del pene (glande) a través de una cirugía.

La operación lleva entre 20 y 30 minutos. Se estira el prepucio hacia adelante y se recorta. Se suturan los bordes de la piel con puntos reabsorbibles o con un pegamento especial. Es posible que se envuelva el pene con un vendaje a base de parafina para evitar el roce de la ropa. El vendaje normalmente después se retira entre 24 y 48 horas.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

El urólogo indicó que la principal ventaja es la mayor higiene que pueda haber. Al no tener la piel que cubre la cabeza del pene, no existe lugar en donde se acumulen secreciones (sudor, resto de orina, tejido de descamación del glande, etc.) Estas secreciones presentes, se conoce con el nombre de esmegma.

La circuncisión podría tener diversos beneficios para la salud, como los siguientes:

• Higiene más sencilla: La circuncisión hace que sea más simple lavar el pene. Sin embargo, a los niños con pene no circuncidado se les puede enseñar a lavarse con regularidad la zona debajo del prepucio.

• Menor riesgo de padecer infecciones urinarias: El riesgo de contraer infecciones urinarias en hombres es bajo, sin embargo, estas infecciones son más frecuentes en los hombres que no se sometieron a una circuncisión. Las infecciones graves que se presentan en las primeras etapas de la vida pueden causar problemas renales en el futuro.

• Menor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual: Los hombres circuncidados podrían tener un menor riesgo de contraer determinadas infecciones de transmisión sexual, como VIH. Igualmente, las prácticas sexuales seguras siguen siendo esenciales.

• Prevención de problemas penianos: En ocasiones, puede ser difícil o imposible retraer el prepucio de un pene no circuncidado (fimosis). Esto puede provocar inflamación en el prepucio o en el glande.

• Menor riesgo de padecer cáncer de pene: Si bien el cáncer de pene es poco frecuente, es menos común en los hombres circuncidados. Asimismo, el cáncer cervical es menos frecuente en las parejas sexuales femeninas de los hombres circuncidados.

Como desventajas se pueden citar las complicaciones propias del procedimiento quirúrgico, que si bien suelen ser infrecuentes, pueden ocurrir, como por ejemplo una cicatrización difícil, sangrados, infección de la herida, etc. Pero, en general, un circuncidado no tiene ninguna desventaja por sobre el no circuncidado.

Otras de las preguntas que rodean a la circuncisión, es si existe una edad adecuada para llevar a cabo a cabo la cirugía para extirpar el prepucio.

Sobre ese punto el doctor Codas especificó que no la hay, ya que se le puede realizar un recién nacido a las 48 horas posterior a su nacimiento o a la edad que decida un hombre adulto.

“Depende en qué momento pueda surgir alguna necesidad de hacerlo. Por ejemplo, si un varón a los 80 años de edad, no puede retraer el prepucio (conocido como fimosis), se debería realizar probablemente la circuncisión ”, explicó el médico.

En el ámbito sexual, el profesional aseguró que no afecta en lo absoluto el hecho que un hombre no haya sido circuncidado. “La función sexual habitualmente se encuentra de la misma manera que antes de la cirugía”; apuntó Codas

Otra cuestión que aclaró el médico es que la masturbación no tiene relación con el despegue del prepucio. “Habitualmente el despegue de la piel debe realizarse en los primeros meses de vida. Posteriormente ante ciertas predisposiciones o inflamaciones crónicas de la zona, la piel podría ir nuevamente cerrándose creándose un anillo que impide la retracción del prepucio (fimosis). Esta sería una condición que necesita la realización de una circuncisión ”, subrayó.

Cómo saber si un hombre está circuncidado

Un hombre podrá saber si está circuncidado o no mediante la observación. Si este se encuentra resguardado completamente por una capa de piel (el prepucio) es que no está circuncidado.