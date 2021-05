¿En qué consiste la Fisioterapia y Kinesiología?



Cuando hablamos de fisioterapia, nos referimos a una rama de la Ciencia de la Salud que mediante la aplicación de agentes físicos (como el agua, calor, frío, electricidad) trata afecciones osteomusculares. Y la Kinesiología es la Ciencia que estudia el movimiento en sí, promoviéndolo, evaluando, previniendo lesiones, tratando, recuperando y readaptando a personas afectadas para devolverles la funcionalidad, asegurando así la independencia en las actividades de la vida cotidiana y laboral. Cabe destacar que es una sola carrera que tiene a su merced bastantes elementos para llevar a cabo cualquier terapia física.

¿Cuál es su importancia?

Es muy importante la intervención temprana del fisioterapeuta- kinesiólogo no solo para la gente con algún tipo de discapacidad o dolencia, sea de tipo neuropático o musculo esquelético, sino que también para todo tipo de personas que deseen potenciar una vida más saludable por medio del movimiento. De esa forma asegurar una mejor calidad de vida.

¿Cuáles son los tratamientos que se ofrecen y a quiénes van dirigidos? ¿Cuáles son los más requeridos y por qué?

El campo de acción es muy amplio, ya que nos especializamos y dividimos en diversas áreas, por mencionar algunas, rehabilitación neurológica (que atiende patologías como accidente cerebro vascular, secuelares de traumatismos de cráneo, lesionados medulares, parálisis facial, parálisis braquial obstétrica, parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, congénitas, genéticas), rehabilitación traumatológica (esguinces, fracturas, desgarros, lesiones en los ligamentos, meniscos, rodilla, cadera, tendinitis, bursitis, artrosis, artritis, bursitis, cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias), rehabilitación cardiaca, en terapia, en salas de hospitales, rehabilitación y acompañamiento en geriatría, deportiva, a embarazadas, en gimnasios, estética. Y no menos importante y, por cierto, muy demandado en la actualidad el servicio de rehabilitación respiratoria por la cantidad de pacientes con o pos- COVID- 19 que quedan en muchos casos con secuelas que van desde leves- moderadas a inclusive severas y que no pueden ni deben prescindir de la asistencia kinésica especializada para lograr la recuperación de los mismos en el menor tiempo posible.







Además del mantenimiento de la movilidad de las articulaciones, ¿en qué más ayudan/ colaboran estos tratamientos?

Además de mantener y asegurar la movilidad de las articulaciones, las terapias ayudan a que las personas en general se sientan útiles, en un estado de bienestar global, es decir, no sólo en ausencia de dolor, sino que también se sientan acompañados en cualquier proceso que curse con el mismo o con otro síntoma. Si bien sabemos que movimiento es salud, los fisioterapeutas colaboramos con nuestro granito de arena a que la vida de muchos siga valiendo la pena.

¿Cómo y por qué decidiste ingresar al mundo de la fisioterapia?

Como siempre digo con mucho orgullo y entusiasmo, provengo de una familia humilde y trabajadora de la ciudad de Caacupé, un día decidimos en conjunto con mi madre que yo debía venir a la Capital a estudiar cueste lo que cueste en busca de mejores horizontes y conscientes de que la mejor herramienta de progreso es la educación, a quién aprovecho para reiterar mi profundo amor, agradecimiento y decirle que soy lo que soy gracias a su lucha, entrega y amor incansable de siempre.

Como atravesábamos muchos embates de la vida y problemas económicos, recibí apoyo de tías, de mis abuelos y empecé con un oficio de masoterapia y masaje deportivo. El profesor del lugar me refirió de veía mucho potencial en mí, gracias a él conocí la carrera y decidí inscribirme en la Universidad del Norte de Asunción, quien me abrió las puertas de su casa de estudios brindándome media beca que mantuve gracias a mis promedios durante los cuatro años, cursando la licenciatura de Fisioterapia y Kinesiología. Soy egresado de la promoción del 2013, hace exactamente 8 años. Funcionario del Instituto de Previsión Social (Centro de Medicina Física y Rehabilitación, área de rehabilitación neurológica adultos), de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos con Discapacidad (SENADIS) (área de rehabilitación neurológica pediátrica) y, a parte, asistiendo de forma particular a adultos mayores y niños con discapacidad.





¿Qué es lo más gratificante/apasionante de tu labor?

Lo más importante en cualquiera de las áreas en las que me desempeño, es ver los primeros pasos de un niño, la sonrisa o llanto que me regalan durante, en muchos casos, el lento proceso de habilitación o rehabilitación, ver que, aunque tropiezan, siempre se levantan, la inocencia que los abraza, un bebé que aprieta mi mano, admiro y valoro a los padres en su lucha, perseverancia y amor incansable velando dentro de sus posibilidades y carencias por el bienestar de sus chicos. Que un paciente adulto me refiera que le duele menos que ayer, verlos nuevamente sonreír, ser partícipe de sus progresos y logros o simplemente cantar 13 tuyutí o el Himno Nacional con la mayoría de mis adultos mayores me brindan una gran e indescriptible satisfacción y felicidad que nada material lo puede comprar y hacen que mi trabajo se torne más bien en un servicio por convicción envuelto en amor y entrega.

¿Hay alguna anécdota que recuerdes de algún paciente o vivencia tuya durante tu trabajo?

Anécdotas tengo varias y me gustaría mencionarlas todas, pero me remito a la conclusión de decir que con cada uno a quien he conocido y con quien he trabajado y aprendido, fue imposible no forjar un grado de amistad o sentir que son mis abuelos/as del corazón.







¿Cuál es tu meta o proyecto a futuro?

Si bien estoy conforme con lo que hago, aparte de tener como meta realizar un masterado en mi área, voy a adentrarme al ámbito político porque estoy convencido de que los jóvenes quienes estamos sedientos de verdaderos cambios, que todo lo vamos consiguiendo con mucho sacrificio, somos los que debemos involucrarnos y abogar por un futuro mejor para nosotros mismos y nuestro entorno.

¿Algo más que deseas agregar?

Como joven luchador, insto a los demás jóvenes a trabajar con entusiasmo y ahínco por sus metas e ideales, a no decaer por más terrible que parezca ser la situación, el sol siempre sale para todos… ¡Mente positiva siempre!

Agradezco de corazón al diario Hoy por brindarme la oportunidad de compartir mi historia profesional y laboral, por permitirme dar a conocer la importancia y eficiencia de mi trabajo y el de mis colegas en las personas y por apoyar siempre a los demás con un espacio para socializar con el país.

Para agendar una cita con el Lic. Adán Delgado, llamar al 0984 167115.

Lic. Adán Delgado. Foto: Gentileza.