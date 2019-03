A falta de la tercera película, el estudio está preparando una secuela que tendrá como título “Is There Still Sex in the City?”.

La autora del libro que inspiró a la famosa serie de HBO, Candice Bushnell, publicará una nueva novela en agosto titulada, Is There Still Sex in the City? y con él se desprendería un nuevo proyecto llevado a cabo por Paramount Television y Anonymous Content, y contará con el guión de Candace Bushnell además de que será la productora ejecutiva.

Y es que el proyecto revivirá parte de la trama de la serie original y tratará sobre las vidas de un grupo de mujeres de Nueva York y sus amistades, los romances, el sexo, matrimonios y sexualidad. Con la diferencia de que las nuevas protagonistas tendrán entre 50 y 60 años.

“El libro y la serie original de ‘Sexo en Nueva York’ sirvieron como una piedra de toque para toda una generación de mujeres, incluida yo misma”, aseguró Nicole Clemens, presidenta de Paramount TV, a Deadline.

“Estamos encantados de poder continuar esa conversación desde el punto de vista de las mujeres con menos de 50 años y responder a la pregunta con ‘¡Sí! ¡Hay más sexo en la ciudad!’”, también especificó.

Aunque el acuerdo fue confirmado y es un hecho, no se sabe exactamente cuándo comenzarán a filmar y además se especificó que ninguna de las protagonistas originales aparecerá.