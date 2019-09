"En aquella época la gente accedía al poder muy joven (Enrique V fue coronado con 27 años), pero en las producciones de Shakespeare que se han hecho en los últimos siglos ha habido aversión a usar actores jóvenes porque se creía que sólo actores mayores podían darle la intensidad requerida", ha señalado Chalamet en rueda de prensa.

"Sin embargo, yo creo que funciona, incluso como metáfora visual porque hay una turbación, una inquietud especial en que gente tan joven acceda al poder", ha añadido.

Chalamet se ha convertido en el nuevo ídolo de los más jóvenes a raíz de su papel en "Call me by your name", que le valió una nominación al Oscar en 2018. Su autógrafo será uno de los más buscados en la alfombra roja de este lunes en la Mostra.

Michod, con la colaboración en el guion del actor Joel Edgerton -que además interpreta a Falstaff-, han convertido "The King", un drama shakesperiano, en una historia de paso a la edad adulta de un joven príncipe que se resiste a asumir sus obligaciones.