Camila Cabello: "Todo lo que hago refleja mi orgullo de ser una mujer latina"

Miami. Camila Cabello lanzó este viernes su nueva canción, "Don't Go Yet", primer sencillo de su tercer disco y el más latino de todos. No por sus canciones en español ni por sus elementos tropicales, sino porque, a sus 24 años, la artista cubano-estadounidense se siente "más fuerte y conectada" con sus raíces latinas.



Fuente: EFE/Alicia Civita