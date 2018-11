El anuncio temporal sorprendió a todos los fanáticos de Juan Luis, alías Maluma, que a través de su Instagram agradeció por el aguante y aseguró que se dará un tiempo para poder hacer otras cosas como “pensar, meditar, hacer yoga, orar y alimentar mi espíritu".

En un mensaje publicado en Stories de Instagram, Muluma explica a sus fans que decidió hacer un alto en sus presentaciones, sus actividades y vida pública, durante una semana, por el intenso trabajo al que se ha sometido.

Por eso "esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido", aseguró Maluma, quien hace unos días ganó el premio a Mejor Álbum Pop Contemporáneo en los Latin Grammy 2018.

"Gracias a toda la gente por tanto amor, pero se viene un poco de descanso para mí", expresó en su mensaje en Instagram.