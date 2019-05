Mediante su red social la humorista explicó a sus seguidores su intención al subir la ‘polémica’ fotografía en la que se mostró totalmente mojada en el vestuario de telefuturo, lugar que quedó bajo agua tras la tormenta.

“Semana de la madre y la patria y muchas no podremos compartir con mamá ni con nuestros niños por trabajo o algún motivo, pero madre se es todos los días y a mi la mía me enseñó a meterle pata pase lo que pase”, escribió la actriz acompañado de una imagen suya para antes adentrarse al tema en cuestión.

Franco manifestó que el viernes fue un día difícil por el diluvio, comentó que en medio de todo lo que sucedía le tocó trabajar en la televisora. “Yo subí una foto de la situación que estábamos pasando sin ánimos de burlarme ni hacer chistes sobre eso. Mostré lo que estábamos viviendo en ese momento, y hubo gente que interpretó mal”, expresó la comediante.

“Nuestro trabajo no es fácil, menos con la tendencia que hay últimamente de opinar sin leer, ver ni saber (...) En fin, la verdad es que llegando al canal, me salvé de que me lleve la corriente porque crucé segundos antes del momento más denso sin medir el peligro, todo por llegar a tiempo”, justificó ante las críticas que recibió.

Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a aquellos quienes se preocuparon por ella. “Luego con la preocupación y el asombro de cómo sucedía todo, posteé la foto que luego borré. Tenía que contarles esto para agradecerles por la preocupación y la buena onda. Paz y amor a todos”, finalizó Franco.