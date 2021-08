"Nos enorgullece dar la bienvenida al Festival a un icono del cine contemporáneo. Admiramos el trabajo de Depp y estamos entusiasmados de otorgarle esta distinción", afirman el director artístico del evento, Karel Och, y su director ejecutivo, Krystof Mucha, en un comunicado emitido hoy.

Con más de noventa interpretaciones y una decena de producciones a su espalda, Depp, que debutó en la gran pantalla como víctima de Freddy Krueger en "A Nightmare on Elm Street" (1984), se convirtió en un icono de su generación por dar vida a personajes tan carismáticos como Jack Saparrow en la taquillera saga "Pirates of the Caribbean".

A sus 58 años, el estadounidense suma tres nominaciones a los Oscar por sus papeles en "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" (2003), "Finding Neverland" (2004) y "Sweeney Todd" (2007).

Fue por su interpretación en este último largometraje por el que obtuvo su primer y único Globo de Oro, premios en los que acumula otras nueve nominaciones.

Junto a la distinción de Karlovy Vary, Johnny Depp también recibirá el próximo mes de septiembre el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián, en reconocimiento a su carrera profesional y aportaciones al mundo del cine.

El actor será galardonado en medio de uno de los capítulos más polémicos de su carrera, ya que tanto Disney como Warner dejaron de trabajar con él después de que la Justicia británica le condenase en 2020 por maltrato a su exesposa Amber Heard.

Por otro lado, el Festival de Karlovy Vary, que este año se celebrará del 20 al 28 de agosto, entregará en su ceremonia de apertura un Globo de Cristal honorífico al actor Michael Caine.

A lo largo de su carrera, el británico de 88 años, una de las leyendas vivas del cine, ha sido distinguido en dos ocasiones con el Oscar a mejor actor de reparto, en 1986 por "Hannah and Her Sisters" y en 1999 por "The Cider House Rules", y ganó tres veces el Globo de Oro (1983, 1988 y 1998).

Considerado un actor de culto, Caine ha aparecido en más de 150 películas de gran variedad de géneros, entre las que destacan también títulos como "Alfie" (1966), "Sleuth" (1972), "Little Voice" (1998) o "The Dark Knight" (2008).

De este modo, Johnny Depp y Michael Caine se unen a Ethan Hawke, anunciado la semana pasada, como las personalidades del mundo del cine que serán homenajeadas en la 55 edición del Festival de Karlovy Vary.