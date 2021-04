Los Ángeles (EE.UU.). Hugh Jackman y Laura Dern serán los protagonistas de "The Son", la próxima película del director Florian Zeller tras el éxito que ha cosechado recientemente con su ópera prima "The Father" (2020).

"Muy feliz de anunciar el reparto de mi próxima cinta", escribió este miércoles en Instagram el cineasta y dramaturgo francés.

Las revistas Variety y The Hollywood Reporter detallaron que "The Son" también será una adaptación a la gran pantalla de una de sus obras teatrales, algo que Zeller ya hizo en "The Father".

En este caso, la trama girará en torno a la depresión en la adolescencia y narrará el choque entre Peter (Jackman) y su exmujer Kate (Dern) con su hijo Nicholas en medio.

Zeller aseguró que "The Son" es una historia "profundamente humana" y confió en que el público se conmueva con "el viaje de esta familia".

"Tanto Hugh como Laura transmiten de forma natural una gran calidez, compasión y vulnerabilidad para invitar al público a abrazar y sentir cada momento", añadió.

Dern se llevó el Óscar a la mejor actriz de reparto por su memorable papel de una abogada en "Marriage Story" (2019), mientras que Jackman, uno de las estrellas más versátiles de Hollywood, fue candidato a la estatuilla al mejor actor por "Les Misérables" (2012).

Zeller colaborará en el guion de "The Son" con Christopher Hampton, con quien ya escribió a cuatro manos la cinta "The Father".

Protagonizada por Anthony Hopkins, "The Father" ha sido toda una sensación de la gran pantalla en los últimos meses con su brillante relato sobre un hombre que padece demencia.

"The Father" cuenta con seis nominaciones para los Óscar que se celebrarán el domingo 25 de abril: mejor película, mejor actor (Hopkins), mejor actriz de reparto (Olivia Colman), mejor guion adaptado (Zeller y Hampton), mejor diseño de producción y mejor montaje.

El pasado fin de semana, "The Father" se llevó dos premios en los galardones de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA): mejor actor y mejor guion adaptado.