El exintengrante de la exitosa banda británica juvenil One Direction, Louis Tomlinson, vendrá a Paraguay el 13 de mayo del 2020. El cantante presentará su álbum debut ‘Walls’ en el Arena SND de la Secretaría Nacional del Deporte (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón).

¡Louis Tomlinson por primera vez en Paraguay!

Louis Tomlinson, quien este jueves 24 de octubre estrenó su nueva canción “We Made It”, junto a su videoclip correspondiente, adelanto de su álbum debut como solista.

El tema es una oda al sueño adolescente y el amor joven, que fusiona la eufórica influencia indie que tuvo Louis durante su adolescencia con un sonido pop electrónico contemporáneo.

El artista anunció además la fecha de lanzamiento de su álbum, el cual saldrá a la venta el 31 de enero del 2020, así como la de su gira mundial con la cual visitará muchas ciudades entre las que está incluida Asunción.





A principios de este año, Louis obtuvo el Premio a la Mejor Canción en los Teen Choice Awards 2019 por su reciente sencillo 'Two Of Us', que hasta ahora alcanzó los 40 millones de streams en Spotify, con vistas de YouTube mayores a 23 millones.

En 2018, ganó un Premio iHeart por 'Mejor Solo Breakout', y un Premio EMA por 'Mejor Ley del Reino Unido e Irlanda' en 2017. Fue clasificado No. 5 en los artistas emergentes de Billboard de 2018 y tiene más de 60 millones de seguidores combinados en redes sociales.

Las entradas estarán disponibles en todos los puntos físicos de Ticketea y se podrán adquirir también online desde http://www.ticketea.com.py/. Los precios serán anunciados próximamente.

El concierto de Louis Tomlinson en Paraguay es una producción de G5Pro.