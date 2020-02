La polémica exchica de pasarelas dio a conocer el hecho a través de sus redes sociales.

“La vida no es como pensamos, muchas veces hay situaciones y momentos difíciles, con mucho dolor solo puedo decir que di lo mejor de mí, sinceridad, lealtad, respeto, fidelidad y mucho amor, pero no recibí lo mismo, y ya no voy a buscar culpables”, escribió Alcaraz en un post en su perfil en Instagram.

La también empresaria acotó que su matrimonio le dejó una lección. “Aprendí que todo pasa por algo, jamás voy a salir a hablar mal de la persona a la cual me une un lazo de sangre de por vida”.

Ruth es representada legalmente por el exdiputado Oscar Tuma, a quien extendió su agradecimiento: “Uno de los mejores abogados del Paraguay además me escuchó, y me aconsejó como nadie, hizo de psicólogo a la vez”.

La separación de Alcaraz se da en medio de fuertes rumores entre los que figuran la infidelidad e incluso la homosexualidad.

Daniel Garcete por su parte desmintió ser gay. “Yo no tengo nada en contra de la homosexualidad, ni de la gente que tiene esa orientación sexual… Si yo era homosexual iba contar, pero no soy y niego rotundamente”, declaró al diario Epa!.