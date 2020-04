La pandemia del coronavirus obliga a varios sectores y rubros de la sociedad a frenar el curso normal de sus actividades. El rumbo es incierto y se desconoce cuando la situación llegue a su fin.

El ámbito del entretenimiento es de los más golpeados. Desde lo artístico hasta el hotelero y turístico siguen sufriendo las consecuencias a más de un mes de la cuarentena nacional.

Es el caso del hotel ubicado en el Centro Histórico de Asunción “El zorro y la cigüeña”, que tras solo cuatro meses cierra sus puertas.

“Lastimosamente ya no podemos ir más lejos, buscamos apoyo en todas las cosas que salían pero nadie me dio la mano. Por cuatro meses funcionó el hotel, tuvimos siempre muy buena respuesta con el público”, aseveró Héctor Ayala en contacto con la 730 AM, ABC Cardinal.

El empresario contó que resistieron mucho y vieron varias alternativas pero fue imposible: “Todo esto nos mató, ya no podíamos aguantar más”.

Relató que solicitó ayuda a las entidades bancarias pero hicieron caso omiso. “Fui a los bancos, no atendían, en el BNF estaba entre miles de carpetas, en el sector privado era aún peor, me preguntaban cómo me iba a recuperar”.

Consultado sobre la respuesta de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) mencionó que únicamente le respondieron al mail. “Yo necesitaba una ayuda de entre 120 millones de guaraníes, habían gastos que corrían mes a mes, las cuentas se acumulaban”.

Comentó que no quiso hacer ningún comunicado pero cambió e opinión: “Quería que la gente sepa que no recibí ayuda”.

Ocho personas trabajan con él y hoy están sin empleo. “Me parte el alma”.

Indicó que ofrecían una propuesta distinta al público en Asunción y en el poco tiempo contaron con muy buena receptividad.

Sostuvo que de por sí es difícil llevar adelante un emprendimiento en Paraguay y la pandemia y la cuarentena empeoran la situación. “Este año y el siguiente ya no volvemos”, finalizó.