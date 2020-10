Una vez más, Kassandra Frutos es blanco de fuertes críticas por su look transgresor. La conductora de Telefuturo es tratada de desubicada por lucir vestidos y shorts con peinados extravagantes para presentar.

La polémica presentadora de El Resumen Noticias vuelve a ser centro de comentarios por su particular look colorido e inusual, el cual para muchos no encaja con un formato informativo.

Hace un tiempo la misma cambió el tinte de su pelo a un color rosado, el cual resalta más con llamativos tocados y prendas consideradas por los televidentes como “atrevidas”, siempre teniendo en cuenta el contexto de la emisión periodística de Canal 4.

Si bien, la mediática no se salva de los ‘palos’ en cada posteo que Telefuturo hace de ella en sus cuentas oficiales, fue uno en específico el que encendió los cuestionamientos.

Frutos apareció con doble rodete, camisa clara, corbata y un short negro muy por encima de las rodillas, dejando a la vista gran parte de sus muslos.





Las dardos hacia ella se sostienen en el argumento de que tanto ese como la mayoría de sus atuendos no condicen con la temática de informativo, pues le resta seriedad. Ya semanas atrás, el también presentador lanzó su crítica hacia Kassandra, alegando que su cabello por aquel entonces amarillo lo distraía y no le resultaba “seria”

Otros señalan que su look no está mal, pero desentona con el de su compañero de conducción, Kike Casanova, quien luce trajes formales.