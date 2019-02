Seini Gisselle Álvarez hizo uso de su cuenta en la red social Facebook para contar el mal momento que le tocó pasar con la mediática en el fin de semana en la disco Checho`s.

En su post, Álvarez asevera que desde que ingresó al local nocturno fue hostigada por Jazmín con comentarios despectivos hacia ella y luego empujones contra una amiga suya, los cuales ignoraron.

“Lo que menos queríamos era caer en el juego de esta chica, ya bastante conocida por hechos bandálicos de patoterismo en reiteradas ocasiones”, expresó.

Luego la ex bailarina de El Conejo fue hasta ella junto a unas amigas, donde volvió a empujarla pero ya con insultos. “Salí de acá puta” le gritó, para luego intentar tirarle una copa de vidrio.

Según Seini, la sostuvo del brazo y en eso comenzaron las agresiones físicas de Mernes quien comenzó a tirar botellas de cerveza y después quiso cortarla con un objeto punzante.

“Aproximadamente cinco personas intentaron calmarla y sacarla de encima mío y no podían porque estaba incontrolable”.

La mujer lamenta la injusticia por parte de los guardias de la disco que la echó a ella y su grupo, quienes fueron las víctimas, sin embargo la agresora permaneció en el lugar por ser imagen del local.

“Te agreden físicamente, intentan prácticamente matarte y te echan a vos toda lastimada, mientras la verdadera y principal patotera se queda a seguir farreando como si nada.. Ósea mañana me pueden matar también y nadie va a hacer nada? Ósea si no tenés plata, contactos en el lugar, o un sponsor fuerte, no existís y no tenés derecho a nada”.

La denunciante resaltó en su posteo que es la segunda vez que fue agredida por la exparticipante del reality show Baila Conmigo Paraguay y que otras mujeres también fueron blanco de ataques violentos la misma persona.

“La gente que me conoce sabe que no soy una persona violenta, es más, la primera vez que fui agredida por esta chica ni me defendí y terminé con el rostro destrozado”, expresó la joven que subió una fotografía en su cuenta en Instagram de su rostro lastimado tras la primera agresión.

Finalmente responsabilizó a Mernes de atentado alguno a su integridad, de ahora en más. “Cualquier cosa que me pueda llegar a pasar, hago totalmente responsable a ella, ya que varias veces recibí amenazas de su parte”.