Tuvieron que pasar tres años para que Michael Jackson pusiera en practica el 'Moonwalk'.

Sin embargo, mucho antes de que pasara, ese sello que tanto lo caracterizó ni siquiera tenía un nombre, de hecho, no muchos sabía que es en realidad una evolución del backslide, realizado por primera vez en televisión por un grupo musical llamado "The Electric Boogaloos.

En ese contexto, si hablamos de su origen, el hecho nos remonta a 1932. Por aquel entonces, el cantante y músico de jazz estadounidense, Cab Calloway, triunfaba con canciones como 'Kikin' the gong around', 'Minnie The Moocher', 'St. James Infirmary' o 'Zaz Zuh Zaz'.

Pero no solo resaltaba con su voz, sino que sorprendía a su público con sus sorprendentes movimientos de bailes. Entre sus pasos bailables, se encontraba ‘The Buzz’, el movimiento similar que evoca al 'Moonwalk’.

Pero además de Cab, hubo varios referentes que también inspiraron a Jackson con el paso. Entre ellos Charles Chaplin, como también el popular mimo francés Marcel Marceau o el bailarín mexicano Adalberto Martinez 'Resortes’.

A finales de los 70, durante el programa de televisión Soul Train, The Electric Boogaloos se presentaba en vivo para realizara coreografías en vivo. La aparición del grupo en aquella presentación dejó a Michael con ansias de saber más sobre el mítico baile.

Tres miembros de esa formación, Casper Candidate, Cooley Jaxson y Jeffrey Daniel, recibieron una llamada del rey del pop en 1981, y partir de allí, el artista comenzó a practicar el paso agregando su propio toque.

En marzo de 1983, Jackson se reunía una vez más junto a sus hermanos para llevar a cabo una actuación en el especial televisivo 'Motown 25: Yesterday, Today, Forever', que fue emitido en la NBC.

Un especial en el que el 'rey del pop' también actuaría en solitario, dejando para el recuerdo una de las actuaciones más especiales del más joven de los Jackson 5.

Ccon una chaqueta de lentejuelas negras y un guante de golf, el cantante interpretaba su éxito 'Billie Jean' y daba a conocer su último paso de baile, el 'Moonwalk'.

Desde entonces, este paso de baile se convertiría en la seña de identidad de un artista que, pese a todo, nunca dijo que fuera invención suya ni se atribuyó nunca el mérito de su invención.