La farandulera Fátima Gauto habló de su supuesta relación sentimental con el narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña. Afirmó que no lo conoce y que no ejerce la prostitución.

Entrevistada por el programa televisivo Teleshow, Fátima negó toda vinculación con el Cabaña, aduciendo que nunca lo vio.

“A Cucho no, a nadie me fui a visitarle, pero como periodista mi trabajo es ir a todos los lugares y no voy a ser ni la primera ni la última periodista que va a ir a Tacumbú o a Emboscada, estaba trabajando como pasante”, expresó.

La modelo, quien tuvo su paso por los medios como pasante en Radio Farra y luego por C9N, dijo no recordar si fue muchas veces a Tacumbú.

“No es relevante la pregunta, hice muchas entrevistas y me fui a muchos lugares”.

La conductora Carmiña Masi le preguntó si ejerce la prostitución y Gauto sostuvo: “No soy prostituta”.

Respecto al audio viralizado en el que se escuchaba a una mujer negociando encuentros sexuales, adjudicados a ella, mencionó.

“En realidad no puedo dar muchos detalles de eso porque está en manos de mi abogado y estamos con temas judiciales porque hay personas involucradas detrás de todo esto”.

Si bien no fue muy tajante en su respuesta sobre si es o no la autora del audio, aseveró. “No hay forma de confirmar que sea yo al del audio”.