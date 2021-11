Invitada al programa sabatino “El Brunch”, del canal GEN, la presentadora habló de varios temas, entre ellos, sus aspiraciones políticas.

“Sí, más adelante… está en mis planes”, expresó Landó a la consulta del conductor, Guillermo Grance.

La mediática comunicadora reveló que anteriormente ya le habían ofrecido trabajar en política, pero no aceptó porque considera que aún no es el momento. “Primero me voy a preparar bien y no es por ser conocida nomás”, acotó.

Respecto a qué sector de la política apuntaría, respondió: “Me encantaría ser presidenta”.

Sin embargo mencionó mencionó que esperará un poco más para arribo oficial. “Eso va a ser cuando yo pueda dedicarme a la política nomas, nada más que eso, sin trabajar en otra cosa y cuando esté bien, con una base sólida monetaria”.