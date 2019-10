La empresaria y modelo estadounidense publicó en su canal de Youtube un vídeo en el que muestre algunos interiores de su empresa.

En un momento llega al sector de visicoolers para elegir una bebida y ante las variedades, opta por “una de sus favoritas”.

“No, no les voy a mostrar. Vamos a tener que desenfocar eso, porque esta es mi bebida favorita y es muy difícil de encontrar. Siempre se agota. Así es que no les puedo mostrar, quizás comparta mi secreto algún día”, expresa.

La botella es de vidrio con etiqueta y tapa amarilla. Aun con una imagen poco visible, la usuario @Noguera4Sol de Twitter, pudo identificar que se trata del tereré embotellado de la marca Guayaki Yerba Mate.

Just because this Hibiscus Lime Tereré is unsweetened doesn’t mean it won’t give you all the Friday feels you love from Guayakí! #ComeToLife #YerbaMate pic.twitter.com/AcOi6CADBc

— Guayaki Yerba Mate (@Guayaki) October 5, 2019