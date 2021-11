El cumbiero llegó a Paraguay para un par de conciertos, en Encarnación y en San Lorenzo, donde brindó una presentación en la discoteca “Checho’s La Mega”. Su show causó polémica luego de que el mismo se retirara antes de tiempo.

El hecho tomó notoriedad en redes sociales luego de que en redes sociales, el Grupo Mega SA ofreciera disculpas por lo sucedido y una compensación a los clientes, sin embargo L-Gante sostuvo, por la misma vía, que no habían acordado la realización de dos shows en las dos pistas del predio.

“Mi show duró 40 minutos. Que su discoteca tenga 2 pistas no significa que el artista se pueda dividir en 2, ahora me voy a recorrer los barrios GRATIS. Sin mencionar que nos dejaron encerrados y no nos permitían salir”, escribió desde su cuenta oficial en Instagram.

Aseguró que tras finalizar su show le prohibieron salir del recinto y disparó contra la firma y su dueño.

“Ahora los voy a prender fuego por los medios y el dueño de ese boliche es un RATA, primero quería que cante gratis y después quería que repita mi trabajo en la segunda pista del boliche y todo esto aún sin pagarnos y sin dejarnos salir. Les gusta ensuciar a la gente, dale vamos con esa. Haces venir a un artista desde el exterior y encima nos tratan así”, tecleó.

Luego de dejar las instalaciones, el cantante se dirigió al barrio Ricardo Brugada, de Asunción donde brindó un concierto gratuito. Su intervención causó furor y se hizo viral en redes sociales.

"LO MEJOR FUE VISITAR LA CHACARITA"

En comunicación con la 1080 AM, el artista dio detalles de lo que ocurrió en la Disco Checho’s. “Estoy enojado, porque la discoteca tenía dos pistas y querían que vuelva a cantar y gratis en esa otra pista. Eso fue lo único que me molestó, pero disfruté mucho estar en Paraguay, todo es de 10”.

Comentó que le tiraron una lata de cerveza “pero ya fue al final, después de haber cantado 40 minutos, yo agarré y tomé un trago”.

Arremetió contra los organizadores de su presentación en Checho’s. “Quería quitarme las ganas por un boliche que se quería limpiar con nosotros por la mala organización. Querían que hagamos un show gratis. Si yo voy a hacer un show gratis yo decido donde hacerlo y no para que un empresario se llene los bolsillos”.

Desde General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina al corazón latente de la Chacarita, Asunción, Paraguay #LGante #Keloke y su gran visita al populoso barrio capitalino pic.twitter.com/2jK4xurZwp — Ña Belencita (@MariabeVazquez) November 29, 2021

Lgante en vivo en la Chaca, que locura de experiencia! pic.twitter.com/8fmr79AGne — Mark Meyer (@markimeyer) November 29, 2021

El cantante, cuyo nombre real es Elian Ángel Valenzuela, se refirió también a su experiencia en el barrio Ricardo Brugada. “Lo mejor fue visitar la Chacarita. Me dijeron que en la Chaca me iban a robar, pero me regalaron de todo. Me trataron mucho mejor que en Checho’s”.

El mediático intérprete mencionó que el el mejor recuerdo que se lleva de Paraguay es La Chacarita y que en su viaje para su presentación en el Luna Park, investigará más sobre el popular barrio. Anunció además que regresará a Paraguay en enero del 2022.

Concierto improvisado de L-gante en la chaca! En estos momentos… pic.twitter.com/njwgEZ05my

— Diego Irrazabal (@thediez) November 29, 2021