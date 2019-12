Hace unos días, la organización del evento a cargo de G5 Pro dio a conocer las fechas del espectáculo, 31 de marzo y 7 de abril, aún sin anunciar a los artistas que conformarán el cartel.

Los puntos de venta habilitados son cuatro:

- Asunciónico Store del Paseo La Galería

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00 hs., Sábados 9:00 a 22:00 hs. y Domingos 10:00 a 21:00 hs.

- Personal Casa Central

Avda. España casi Máximo Lira

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hs. y Sábados de 8:00 a 12:00 hs.

- Oficina de G5pro Asunción

Malutín 782 casi Tte. Vera

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs. y Sábados de 10:00 a 14:00.

- Oficina de G5pro Fernando de la Mora

Avda. Mcal. López 2585 casi Insaurralde (acceso estacionamiento FACES)

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Jueves de 9:00 a 17:00 hs., Viernes y Sábados de 9:00 a 00:00.

Así también estará disponible online en http://www.asuncioni.co para compras con tarjetas de crédito.

Los precios de los tickets adelantados (abono para los 2 días del festival) serán los siguientes:

CAMPO - Gs. 300.000

CAMPO VIP - Gs. 660.000

THE LOUNGE - Gs. 1.200.000

Clientes del Club Personal accederán al 15% de descuento en la fase ADELANTADOS y Lote 1, hasta completar un cupo de 2.000 tickets.

Una vez agotado el cupo de los tickets adelantados se pasará automáticamente a la siguiente fase de venta y así sucesivamente a las siguientes etapas previstas.

Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona. Asunciónico es un evento para toda la familia. Menores hasta 10 años cumplidos no abonan el ingreso.





Asunciónico es un encuentro único al aire libre donde los fans se conectan con sus artistas favoritos, mientras disfrutan los atardeceres que se viven en el Jockey Club, saborean las propuestas gastronómicas y disfrutan las activaciones de las marcas más importantes.

Asunciónico se consolidó como el evento más esperado del año en Paraguay, en donde una nueva generación de amantes de las tendencias, se reúne formando una comunidad sin antecedentes.

En las ediciones previas de Asunciónico las bandas y artistas más importantes del mundo, así como también las revelaciones del momento, llegaron a Paraguay para formar parte de esta experiencia única.

Arctic Monkeys, The 1975, Damas Gratis, Lenny Kravitz, Twenty One Pilots, Steve Aoki, Snow Patrol, Kungs, Paulo Londra, Interpol, Gorillaz, The Killers, Jack White, Imagine Dragons, Calvin Harris, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Skrillex, Major Lazer, Galantis, Kasabian, Kygo, The Smashing Pumpkins, Kongos, Foster The People, Alt-J, Interpol, Babasónicos, Metronomy, Alan Walker, St. Vincent, Fitz and the Tantrums, Dillon Francis, Milky Chance, Turf, The Kooks, Bastille, Yellow Claw, Mon Laferte, Sofi Tukker, y muchos artistas más.

Asunciónico, producido por G5Pro y DF Entertainment, es el encuentro cultural más importante del país, donde el público de todas las edades se siente partícipe e identificado.