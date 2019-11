“Me da piel de gallina porque fue tan difícil, me fui a la segunda o tercera ciudad más grande del mundo, nunca había vivido sola y empezar de cero… son muy duros, muy estrictos. Te empiezan a enseñar hasta como hablar, es otra cultura”, asevera Flor, con una amplia sonrisa y una mirada que evidencia nostalgia y felicidad.

Nueve años pasaron desde que la bella compatriota dejara nuestro país para emprender la aventura de perseguir el sueño acariciado de ser actriz y vivir del arte en el país de mayor exponentes de artistas latinos en el mundo y por ende, el más competitivo. “Me hice mi camino sola, me siento muy orgullosa por lo que logré en cuanto a progreso profesional y personal”.

La intérprete guaraní recuerda la frustración con la que vivía en Paraguay, siguiendo la carrera de química. Aunque asegura que era muy buena, no la llenaba como lo hace el arte escénico.

“Yo soy mucho de al todo o nada, no voy a vivir para tener una vida infeliz. Prefiero morir en el intento, lo voy a intentar hasta el final y voy a aguantar lo que tenga que aguantar”.

Defiende el dicho conocido de hacer lo que a uno ama: “La vida es para eso, amo tanto lo que hago y valió la pena, cada detalle. No hay reglas para esta carrera, cada quien hace su camino y en él te das cuenta qué te funciona y qué no. Lograr las cosas es maravilloso, pero disfrutar el camino es lo principal”.

Sobre el rubro de la actuación en Paraguay, Martino indica que “se están contando historias interesantes, que también interesan al extranjero”, por lo que considera que está yendo a buen puerto. En ese sentido espera que en Paraguay se explote más la comedia.

Con gran cantidad de trabajos en telenovelas y series en Televisa, como Amores Con Trampa y Enamorándome de Ramón, y un gran desempeño sobre las tablas con la obra Señora Presidente, Flor se siente preparada para el cine: “Uno como actor debe ser como una plastilina, para que lo moldeen y lo preparen, nunca hay que decir que no a ningún personaje”.

“MUJER EMPODERADA”

Respecto a las movimientos internacionales que buscan la igualad de la mujer y el varón. Flor se muestra entusiasmada y contundente.

“Me encanta la corriente de empoderamiento femenino. Las mujeres siempre hemos estado empoderadas, es un reconocimiento y me parece fantástico que se nos esté dando nuestro lugar. Que la mujer hable sin pena, sin miedos está increíble”.

¿Y cómo se ve a sí misma? “Yo me considero una mujer empoderada, amo la independencia, amo las mujeres fuertes, independientes que no dependen de un hombre ni para ser feliz ni para nada”.

“SOY UNA PERSONA LIBRE”

En lo que respecta al plano sentimental, agradece el apoyo de familiares y amigos en ambos países, pues sin ellos, todo hubiera mayormente dificultoso.

“Dios me ha puesto gente en mi vida que de verdad valoro mucho, son familia. Es importante la contención y que te impulse gente que tenga los mismos valores y aquí en Paraguay gracias a las redes me siento muy conectada todo el tiempo, sigo en contacto con la gente que tiene que estar en mi vida”.

En el plano amoroso afirma estar soltera pero muy bien: “Estoy feliz, pero soy una persona libre, si voy a dejar mi libertad es por alguien que pueda darme todo lo que yo me doy. Seguir mi ritmo es muy difícil, no me quedo quieta, nunca me gusta conformarme. Me tiene que llenar del todo”.

La artista lamenta que en Paraguay el apoyo al sector artístico y cultural siga siendo escaso y que a la actuación siga sin considerarla al 100% como una carrera.

“Que feo que no lo tomen así, el arte es una manera de expresarnos y hacernos conocer a nivel mundial, de mostrar la realidad de un país, la cultura de su gente. El arte es fundamental en todo el ser humano porque todos ven tele, porque todos van al cine, porque a todos les provoca algo una pintura, una obra de teatro, es cultura, es crecer mentalmente”.

Esta realidad, Flor la conoce muy bien, pues le tocó vivirla aquí al intentar obtener ayuda del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) para viajar a México, pero ignoraron su solicitud. Por esa razón, la misma se siente comprometida con sus colegas.

“Nunca imaginé la realidad que hoy tengo. Me encanta ayudar a la gente desde mi posición, porque yo alguna vez estuve ahí y nadie me ayudó. Persona que me pregunta le diría ¡hazlo¡ ¿Vas a pasar mal?, sí, ¿va a valer la pena?, ¡wow!”.

Flor Martino insta a la nueva camada de artistas y a los aspirantes a confiar y a hacer sin temor.

“Prueben todos los caminos que crean convenientes. Vas a fracasar, sí, una y mil veces, pero hay caminos y solo puedes saber si te llevan o no a lo que tu quieres, probándolos. Y un actor tiene que ser muy completo, estudia todo lo que puedas”, finaliza.