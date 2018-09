El documental “Basybuky, El Guerrero Yshyr”, sobre el artista chamacoco Claudelino Balbuena, ya contó con presentaciones en México, Argentina y también Paraguay.

De hecho, en el país vecino fue premiado en el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario por su valor educativo, tiempo atrás.

Actualmente, el proyecto de Mónica Ismael se encuentra en Araucania, Chile, donde formará parte de la muestra de cine indígena de Wallmapu, en su tercera edición, del 4 al 7 de septiembre.

“Lo interesante es que sigue, porque lo hice en el 2016, y sigue siendo seleccionado”, expresó Mónica sobre la convocatoria de “Basybuky”.

El material de 15 minutos cuenta con el aporte antropológico de Urbano Palacios, en colaboración con el Instituto Paraguayo de Estudios Culturales INPAEC, y documenta las actividades de Balbuena de plasmar en sus obras todo lo relacionado a la mitología, rituales y costumbres de su pueblo, como una forma de preservar y difundir su cultura.

El corto documental será exhibido este jueves 6 de septiembre en el Centro Municipal, y aunque Ismael no estará presente, el hecho de que “Basybuky” siga recorriendo festivales ya la reconforta: “Todavía es como que no me cae la ficha”, dijo.

Además, “Basybuky” también pasará nuevamente por Argentina para una muestra cultural en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza.

En paralelo, la realizadora se encuentra preparando valijas para ir hasta Buenos Aires con otro documental, asimismo, la directora aseguró que tiene “más proyectos en puerta”.





EXPERIENCIA SOBRE LAS TABLAS

A principios de julio, la audiovisualista incursionó en el teatro estando al mando de “En lo de Astrea”, obra escrita por Santiago Filártiga Lamar.

“Formo parte de un grupo al cual presenté la obra en una noche de teatro leído. Mónica, que tiene una gran trayectoria en audiovisual pero muy poca en teatro hasta este momento, me dijo que le gustaría llevarla a escena. Por supuesto que yo, que conocía su talento, me sentí encantado”, comentó Santiago a HOY, en aquel entonces.