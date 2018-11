Desde su perfil en la red social Instagram, el panelista de Al Estilo Pelusa y El gran show de Latele, pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas, los cuales no dudaron en apuntar hacia su vida personal.

Primero le preguntaron si tiene novio y él respondió que no. Luego si es virgen y él aseveró que sí.

HOY contactó al periodista para saber la veracidad de sus respuestas que, como era de esperarse, generaron comentarios y despertaron el morbo de más de uno.

“Fue un chiste, no sé si me interesa aclarar si es verdad o no, la gente puede pensar lo que quiera, no suelo exponer mi intimidad y me gusta no hacerlo, me sentiría una modelito si me pongo a responder enserio o de forma jocosa ese tipo de preguntas”, expresó el mediático.

Consultado sobre si llegó a recibir algún tipo propuesta “indecente” desde que está en televisión o luego de sus afirmaciones, acotó: “No recibo ningún tipo de propuestas de ningún rubro o ambiente, ni de hombres ni de mujeres, y tampoco es que tenga mucho tiempo de pensar en eso, salvo ahora que me preguntan”.

Otra de las preguntas que hicieron a Rodríguez es si es farrista o no. Él respondió que la persona que lo invite a salir tiene que ser muy importante como para sacarlo de su casa.

“Ni bien puedo, lo primero que hago es descansar, no quiero desperdiciar energías en algo que no valga la pena”, refirió.

Después de esto, ¿llegará “el debut” Seba?