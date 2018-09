Hace 13 años, y recién llegada de Paraguay, Dallys Ferreira hacía su debut como vedette en la obra “Un país de revista”, en donde estaba como productora Malena Guinzburg, hija del icónico presentador fallecido Jorge Guinzburg.

Tras una temporada en Villa Carlos Paz, forjaron contacto laboral pero posteriormente, sus caminos se separaron.

Hasta que este fin de semana, la productora argentina recordó a la modelo paraguaya e hizo una confesión que, según la propia Dallys, no es la primera vez que lo cuenta.

“A mí me quiso levantar Dallys Ferreira […], tengo mucho levante con las mujeres. Yo laburaba como productora en el teatro de revista, y era medio chaboncito. Porque aparte al ser stage manager, andaba siempre con un destornillador en la mano. Entonces, estaba Dallys y una vedette morocha divina que se llamaba Zahyra Amat, y entre las dos me acosaban y me quisieron levantar”, dijo Malena durante “El Show de Alessandra Rampolla y Estelita”, el espectáculo del humorista Jey Mammon.

Asimismo, añadió que jamás tuvo sexo con mujeres pero “pensé que si me animara sería genial, porque un trío con ellas dos, una rubia y una morocha… pero no me animé”.

Al final Estelita le preguntó a Malena Guinzburg si es que Dallys Ferreira le pedía de manera frontal tener intimidad, a lo que ella se sinceró: “Dallys no es que fue tan directa, pero sí… Esto yo ya lo conté una vez, y cuando me fui de gira a Paraguay con los que hacíamos la obra, varios medios me esperaron en el aeropuerto para que hable de Dallys. Ella después lo negó, pero me quiso coger”.

Tras el espectáculo, el móvil del programa de chismentos ‘Instrusos’ aguardó a la productora para que pudiera dar más detalles sobre aquellas épocas: “Laburamos juntas, y yo sostengo - y ella lo negó después- que intentó algo conmigo. Porque me acosaba un poco, me tiraban un poco de onda, ella y otra vedette. Y ella lo niega, pero es su versión con otra la mía”, solo atinó a decir una vez más Guinzburg.

En la repercusión, Instrusos se contactó con Ferreira para que pudiera ofrecer su versión acerca de lo que vivió durante su debut sobre las tablas.

“Yo creo que Malena debería confesar que tiene una fijación sexual conmigo y que no lo pudo superar. Pasaron 13 años de la última vez que trabajamos juntas y lo tiene presente. Para mí tiene una fantasía insistente conmigo y yo no me puedo hacer cargo”, expresó Dallys al panel de Intrusos, conducido por Moria Casán.

“¿Vos sentías un acoso de parte de ella?”, le preguntó la Casán.

Y Ferreira arremetió: “La posición de poder la tenía ella porque era la productora y yo la que trabajaba. Además, ella era la hija del que me contrató en ese momento, Jorge Guinzburg. Nunca hubo ningún acoso, por lo menos de mi parte. Esa era mi primera experiencia en teatro y me dijeron que era normal llegar y saludarse con piquitos”.

En ese contexto, su descargo fue en aumento y contó intimidades que solían ocurrir en los camarines: “Ella repartía los alfajores y me decía que para que me dé un alfajor yo le tenía que dar un piquito… Ella me lo daba y yo le daba el beso. Yo en ese entonces tenía 20 años. Lo tomaba como un juego”.

Sin embargo, su descargo fue en aumento y fue cada vez más contundente: “Lo que dice no me enoja, pero si dice que la acosé, eso no me gusta… Yo tengo la mejor onda con ella. Pero no sé por qué insiste con esto. Capaz ella quiso probar algo conmigo”, declaró la modelo devenida en actriz y agregó que su preferencia es el sexo opuesto.

Antes de cerrar el descargo, Casán le pidió a la modelo que mire a cámara y le deje un mensaje a Guinzburg: “A Malena le digo que es amorosa, divina, pero que no me gustan las mujeres. Si tiene alguna fantasía conmigo, la respeto, pero que no insista con algo que no pasó y no va a pasar. Tengo un bombón al lado mío que me encanta y me vuelve loca”, cerró.