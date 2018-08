Los humoristas celebraron el éxito de la puesta en escena, que ya convocó a 5000 espectadores, con un brindis que incluyó a los miembros del elenco y fans.

Las Karashans narra la historia de dos mujeres que sueñan con parecerse a las popularísimas y glamorosas hermanas Kardashian, que alcanzaron la fama internacional en el reality show Keeping up with the Kardashians. Un elenco de bailarines acompaña su fantasía con gran despliegue de luces, de escenografía y de vestuario.

Personajes ficticios como la Yuruneka o la Adivina, desprendidos de los videos virales de La Comadre, copan las tablas con breves sketchs, al igual que otros nuevos inventos de Cabaña.

El conocido humorista Gustavo Cabaña y el instagramer del momento, La Comadre, continuarán haciendo estallar de risa al público este viernes 17 y sábado 18, a las 21:00; y el domingo 19, a las 20:00.

Las últimas funciones serán: viernes, 17 y 24 de agosto, sábado: 18 y 25 de agosto y domingo: 19 y 26 de agosto.

Las entradas para Las Karashans siguen en venta vía Red UTS: las Vip, G. 95 000; las Popu, G. 85 000; y las Karashans, G. 65 000.