“Yo creo que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el HeMan que (le) pedía […] Muñecas y maquillajes… ¡Ahí tenés micromachismos!”, reza parte del texto de la canción de la artista popular María Paz Ferreyra, alías Miss Bolivia.

La canción está basada en el manifiesto escrito por Ingrid Beck y Fernando Sánchez, bajo el titulo “Generaciones” y cuyo videoclip tiene como protagonistas a actrices feministas como Nancy Duplaá, Carla Peterson, Cecilia Roth, Eleonora Wexler, Laura Azcurra, Julieta Cardinali, Mercedes Morán y Dolores Fonzi.

Tanto el colectivo de Actrices Argentinas como las periodistas en el video repudian también a la figura de Papá Noel por los regalos que recibían en la infancia.

La canción llegó hasta las redes sociales en donde fue tema de debate entre repudio y apoyo.

ATENTI. Actrices Argentinas dijeron que Papá Noel es MACHISTA. De verdad, no se cansan de auto-ridiculizarse?

El rap de actrices argentinas… Papa noel es machista. Chicas,ustedes no están bién;de verdad lo digo. #BuenJueves

Estaba viendo esto y pensé que yo en mi flia no tuve este problema: a mi papá Noel me trajo un tren eléctrico,un helicóptero,etc. Y a mí sobrino una muñeca (era lo q pedimos)

