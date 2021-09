Los VMA, un espectáculo conocido más por actuaciones ostentosas, momentos hechos para las redes y disfraces que por los premios en sí mismos, regresaron este 2021 con sus elaboradas actuaciones ante una audiencia completa y con mascarilla.

El show se abrió con un clip pregrabado de Madonna, quien hizo historia en los VMA en la inauguración de 1984 con una actuación espectacular de “Like A Virgin” que catapultó a estos premios.

“Dijeron que no duraríamos, pero todavía estamos aquí”, dijo después de pavonearse en el escenario, soltando un improperio mientras usaba un corsé de cuero negro estilo dominatrix.

“Felices 40, MTV”.

Lil Nas X obtuvo el premio más importante de la noche, Video del Año, por “Montero (Call Me by Your Name)” poco después de una actuación sensual antes de que su álbum salga a la venta el 17 de septiembre.

“Gracias a la agenda gay, ¡vamos agenda gay!” dijo el joven de 22 años.

Su video ganador desató entusiasmo en las redes sociales tras su contrapunto con un gobernador estadounidense que discrepó con el seductor clip en el que el artista ofrece un baile erótico al diablo.

Doja Cat fue la anfitriona del espectáculo, y también interpretó “Been Like This” y “You Right” mientras descendía de las vigas del techo en un acto aéreo.

Pero fue la performance de Normani de “Wild Side” la que se robó la noche.

La estrella pop de R&B sorprendió con su coreografía antes de unirse a Teyana Taylor, atada a una plataforma de metal en un homenaje a actos pasados de Janet Jackson.

Lil Nas X también ofreció la versión en vivo de su sencillo “Industry Baby” con el co-intérprete Jack Harlow y una banda de música, antes de relanzar el video de la ducha en la prisión.

Y Billie Eilish presentó una actuación asombrosa de Foo Fighters, agradeciéndoles por “llevar la antorcha del rock and roll” antes de recibir el premio Global Icon Award.

Olivia Rodrigo obtuvo tres premios, entre ellos Canción del Año por “Drivers License” y Mejor Artista Nuevo.

“Me siento tan agradecida de poder hacer música y hacer las cosas que amo; lo llamo mi trabajo”, dijo la joven de 18 años cuyo álbum debut “Sour” se elevó a la cima de las listas.

Mientras tanto, Justin Bieber ganó el premio Artista del Año junto con el Mejor Pop por “Peaches”.

“La música es una oportunidad increíble y una salida increíble para llegar a la gente y unirnos a todos”, dijo Bieber a la audiencia.

La banda coreana BTS obtuvo el premio al Mejor K-pop por “Butter”, mientras que “Your Power” de Eilish ganó el premio Video For Good.

“Todos tenemos poder y debemos recordar no abusar de él”, dijo Eilish a la multitud que la vivaba.